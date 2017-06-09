Eskişehirspor'dan olağanüstü genel kurul kararı
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da kulüp yönetimi, 24 Haziran Cumartesi günü olağanüstü genel kurul yapma kararı aldı.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüzün yaşadığı süreci dikkate alarak, tüzüğümüzün 20. maddesi gereği, olağanüstü genel kurul kararı almış bulunuyoruz. Öncelikle, kararımızın Eskişehirsporumuza hayırlı olmasını diliyoruz. Amacımız, en kısa sürede ve en hızlı şekilde kulübümüzün içinde bulunduğu durumdan çıkmasını sağlamaktır. Burada ifade etmek isteriz ki kulübümüzün yönetimine ve başkanlığına aday olmak isteyen arkadaşlara, genel kurul gününü beklemeden de istedikleri bilgileri vermeye ve aktarmaya hazırız." ifadelerine yer verildi.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:10
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Usta: "Gelecek için büyük hedeflerimiz var"
Toplam 5
Yorum
Salih Seninde işin gücün hikaye... Ersun la şampiyon olacağınımı zannediyorsun
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''Taraftar bizi ayağa kaldırır''
Toplam 45
Yorum
Fb Alper Bu feneri ancak aykut hoca kurtarir..Adam bizde hocayken hep basarili olmus sanki advocat coook hücüm yapyiordu..aykut her maci almasini bil
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'Kalırsa Sow yapar'
Toplam 11
Yorum
Ali Aykut Kocaman, sahamızda Galasatasay'a kupa kaldırtan bir Hoca olarak Musa Şov hakkında söyledikleri normal.
Eskişehirspor'dan olağanüstü genel kurul kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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