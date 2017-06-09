Eskişehirspor'da flaş ayrılık!
Eskişehirspor'un deneyimli kalecisi Ruud Boffin, alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetti ve ayrıldı.
Süper Lig'e çıkma şansını Göztepe'ye penaltılarda yenilerek kaçıran Eskişehirspor'da flaş bir ayrılık geldi.
Eskişehirspor'un deneymli kalecisi Ruud Boffin, alacaklarına karşılık 2019'a kadar süren sözleşmesini tek taraflı feshetti ve kulüpten ayrıldı.
29 yaşındaki kalecinin Antalyaspor ile görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:19
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Usta: "Gelecek için büyük hedeflerimiz var"
Toplam 5
Yorum
Salih Seninde işin gücün hikaye... Ersun la şampiyon olacağınımı zannediyorsun
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''Taraftar bizi ayağa kaldırır''
Toplam 45
Yorum
Fb Alper Bu feneri ancak aykut hoca kurtarir..Adam bizde hocayken hep basarili olmus sanki advocat coook hücüm yapyiordu..aykut her maci almasini bil
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'Kalırsa Sow yapar'
Toplam 11
Yorum
Ali Aykut Kocaman, sahamızda Galasatasay'a kupa kaldırtan bir Hoca olarak Musa Şov hakkında söyledikleri normal.
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