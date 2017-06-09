Eskişehirspor'da flaş ayrılık!

Süper Lig'e çıkma şansını Göztepe'ye penaltılarda yenilerek kaçıran Eskişehirspor'da flaş bir ayrılık geldi.

Eskişehirspor'un deneymli kalecisi Ruud Boffin, alacaklarına karşılık 2019'a kadar süren sözleşmesini tek taraflı feshetti ve kulüpten ayrıldı.

29 yaşındaki kalecinin Antalyaspor ile görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.