 Eskişehirspor'da flaş ayrılık! – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Eskişehirspor'da flaş ayrılık!

    Eskişehirspor'da flaş ayrılık!

    Eskişehirspor'un deneyimli kalecisi Ruud , alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetti ve ayrıldı.

    Süper Lig'e çıkma şansını Göztepe'ye penaltılarda yenilerek kaçıran Eskişehirspor'da flaş bir ayrılık geldi.

    Eskişehirspor'un deneymli kalecisi Ruud , alacaklarına karşılık 2019'a kadar süren sözleşmesini tek taraflı feshetti ve kulüpten ayrıldı.

    29 yaşındaki kalecinin Antalyaspor ile görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:19
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