 Elazığspor'da, Kehinde ile uzlaşılamadı – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Elazığspor'da, Kehinde ile uzlaşılamadı

    Elazığspor'da, Kehinde ile uzlaşılamadı

    Elazığspor’da Nijaryalı oyuncu Muhammed Kehinde ile transferi için uzlaşılamadı.

    TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takıma kazandırdığı Nijaryalı oyuncu Kehinde'yi 2 yıllığına transfer etmek için girişimlerde bulundu. Bordo-beyazlı ekip, kulübünden 200 bin Euro'ya serbest kalır maddesinden faydalanarak Kehinde için bu opsiyonu kullanmayı istedi. Ancak kulübün Nijeryalı oyuncunun 2 yıl için 400 Bin Euro ücret talep etmesi nedeniyle vazgeçtiği öğrenildi.
    Kehinde, 2016-2017 Sezonu'nun ara transfer döneminde geldiği Elazığspor'da 16 maça çıkıp, 8 gol atmıştı.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:52
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