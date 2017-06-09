Elazığspor'da, Kehinde ile uzlaşılamadı
Elazığspor’da Nijaryalı oyuncu Muhammed Kehinde ile transferi için uzlaşılamadı.
Kehinde, 2016-2017 Sezonu'nun ara transfer döneminde geldiği Elazığspor'da 16 maça çıkıp, 8 gol atmıştı.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:52
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O isim Fenerbahçe'yi açıkladı!
Toplam 16
Yorum
VELI Iranli degil, FAS´LI
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O isim Fenerbahçe'yi açıkladı!
Toplam 16
Yorum
VELI Lens kadar olmasa da kaliteli bir oyuncu. Senerle uyum saglar diye düsünüyorum. Hayirlisi olur insaAllah.
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Fikret Orman'dan Burak Yılmaz'a yeşil ışık
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PENALTI Beşiktaş taraftarı kendisini olur olmaz pozisyonda yere atan futbolcuyu sevmez.
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