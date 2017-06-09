Demir’de çifte imza
Takımı Giray Bulak’a emanet eden Adana Demirspor, kaleci Kurtuluş’u kadrosuna kattı Geçen sezon Amed Sportif’te oynayan 26 yaşındaki Kurtuluş, “Çok hırslıyım” diye konuştu.
Kalesini de güçlendirmeyi hedefleyen lacivert-mavililer, Kurtuluş Yurt'u kadrosuna kattı. Geçtiğmiiz sezon Amed Spor Faaliyetler'de oynayan 26 yaşındaki Kurtuluş ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, resmi imzaların ise transfer dönemi başladığında atılacağı kaydedildi.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:44
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
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Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
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Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
Demir’de çifte imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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