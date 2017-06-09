 Demir’de çifte imza – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Demir’de çifte imza

    Demir’de çifte imza

    Takımı ’a emanet eden , kaleci Kurtuluş’u kadrosuna kattı Geçen sezon Amed Sportif’te oynayan 26 yaşındaki Kurtuluş, “Çok hırslıyım” diye konuştu.

    Yeni sezonda Süper Lig'i hedefleyen Adana Demirspor'da takımın başına getirildi. 1 yıllık sözleşme imzalayan Bulak, "Büyük bir camia ile anlaştık. Önemli ve hedefleri olan bir kulüp. Artık birlikte çalışacağız ve birlikte olacağız. İnşallah 'u istediğimiz, layık olduğu yere getireceğiz. En yakın zamanda kadro kurma ve transfer çalışmalarını yapacağız" dedi.



    Kalesini de güçlendirmeyi hedefleyen lacivert-mavililer, 'u kadrosuna kattı. Geçtiğmiiz sezon Amed Spor Faaliyetler'de oynayan 26 yaşındaki Kurtuluş ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, resmi imzaların ise transfer dönemi başladığında atılacağı kaydedildi.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:44
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