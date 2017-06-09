 Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu! – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    'un yeni takımı belli oldu!

    Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu!

    Teknik Direktör , Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüşmek üzere Eskişehir'e geldi.

    Olağanüstü Seçimli Kurula hazırlanan Eskişehirspor'da, Başkan Halil Ünal boş durmuyor. Kurul kararı almasıyla akıllara bırakacağı gelen Başkan Ünal, bugün 'u ağırlayarak bu düşüncelerin önüne geçti. AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan'ın oğlu Alihan Karacan tarafından paylaşılan fotoğraf ile Bülent Uygun'un ziyareti kesinlik kazanırken, Uygun ile Başkan Ünal'ın gelecek sezonu planlayarak Eskişehirspor'u Süper Lig'e çıkarmayı planladıkları öne sürüldü.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:22
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