 Bolu düğmeye bastı – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Bolu düğmeye bastı

    Bolu düğmeye bastı

    Süper Lig hedefini Play-Off’ta kaçıran kırmızı-beyazlılar, gelecek sezonun kadrosu için hareket geçti. Başkan , “En az 8 takviye yapacağız” dedi.

    Başkanı , geride kalan sezonun ardından birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Süper Lig'i Play-Off'ta kaçıran takımının gelecek yıl bu hedefine ulaştırmaya çalışacaklarını belirten Çarıkçı, "Hedefimiz yerli oyuncular. Transfer bütçemiz 10 milyon olacak gibi gözüküyor. Takımımız seneye daha iyi olacak. Ligde ilk 3 içerisinde olmalıyız. Ligde ağırlığını daha çok hissettirmeliyiz. 28 Haziran'da takımımız Bolu'da toplanacak. Bu sene oyuncularımızın yüzde 80'ninin sözleşmesi devam ediyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda da yapacağımız 8-9 takviyeyle takımımızın gücüne güç katacağız. Teknik direktörümüz Fuat Çapa'ya olan inancımız da tam. Gelecek sezon hedefimize ulaşacağız" açıklamasında bulundu.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:21
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