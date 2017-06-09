 Başarı için geldim – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Başarı için geldim

    Başarı için geldim
    TFF 1. Lig ekiplerinden ile anlaşan Teknik Direktör , "Burada büyük bir futbol potansiyeli var. Önümüzdeki sene zirve için oynayacağız. Başarılı olmaya geldim. Ümraniyespor yeni sezonda ismini çok fazla duyuracak" diye konuştu.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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