 16 futbolcu serbest – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    16 futbolcu serbest

    16 futbolcu serbest
    TFF 1. Lig temsilcisi 'da kadrosunda bulunan 16 futbolcu, 1 Haziran itibariyle serbest oyuncu konumuna girdi, kadroda 3'ü yabancı 8 futbolcu kaldı. Yöneticiler oyuncularla anlaşma yoluna gideceklerini ardından transfere başlayacaklarını belirtti.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
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