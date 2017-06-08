 Ümraniye’de Bayram – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Ümraniye’de Bayram

    Ümraniye’de Bayram

    TFF 1. Lig’in flaş takımı Ümraniyespor’u önümüzdeki sezon tecrübeli hoca çalıştıracak

    Geride bıraktığımız sezon play-off'u son maçta kaçıran TFF 1. Lig'in flaş takımı Ümraniye, Erkan Sözeri'nin yerine teknik direktörlük görevine 'ı getirdi. Sportif Direktör Ergün Keleş, geçen sezon Elazığ'ı çalıştıran Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Bayram Bektaş ile Ankaragücü yönetimi de ilgileniyordu. Önümüzdeki sezon Ümraniye ile şampiyonluk mücadelesi vermek istediklerini belirten Bektaş, "İyi bir sezon öncesi kamp dönemi ve bir kaç nokta transferle zirve mücadelesi yapacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ümraniye'yi layık olduğu Süper Lig'e çıkartacağız" dedi.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:11
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