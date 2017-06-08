Samsunspor’da 16 oyuncu serbest kaldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da kadrosunda bulunan 16 futbolcu, 1 Haziran itibariyle serbest oyuncu konumuna girdi, kadroda 3’ü yabancı 8 futbolcu kaldı.
Samsunspor'da sözleşmesi devam eden yerli 5 futbolcu bulunuyor. Bunlar yedek kaleci Bekir Sevgi, Burhan Arman geçen sezon devre arasında transfer edilen Ahmet Burak Solakel, Göksu Türkdoğan ve Kenan Karışık. Sözleşmeleri devam eden Lumu, Kevin Brands ve Muyters ile de karşılıklı anlaşarak ayrılma yoluna gidilecek.
16 futbolcu serbest kaldı
Samsunspor'da 31 Mayıs 2017 itibariyle sözleşmeleri biten futbolcular şunlar:
"Abdülkerim Bardakçı, Canberk Aydın, Caner Koca, Distel Zola, Eldin Adiloviç, Ercan Yazıcı, Ekram Reşmen, Famoussa Kone, Fatih Kılıçkaya, Furkan Köse, Gökay İravul, Hasan Kılıç, Murat Gürbüzerol, Mustafa Sevgi, Ousmane N'diaye ve Vedat Bora."
Samsunspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollar kısa süre önce ayrılırken, Haziran ayının ortasında da kulüp başkanlığı için olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:19
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Fener kasırgası
Toplam 33
Yorum
fener tabi tabi. aykutu imparator yaptık sanki kral geliyo aykut işte her zaman kedi kaymak yemez
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Kameni geliyor
Toplam 13
Yorum
FABİANO 35 maç 48 gol ...uste para almaları lazımken birde para mı verecekler fabiano bundan kat be kat iyi kalecidir.Boş transferlerle uğraşmayalım
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Bunu da aşarız
Toplam 10
Yorum
aslan esas olumsuzlukların başı fatih hoca. onu arda, selçuk, burak takip ediyor.bunları çine sürecen çin iskencesi görürlerse düzelebilirler.
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