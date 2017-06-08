Manisaspor, Fevzi Elmas'la prensipte anlaştı

Dün telefonla yapılan ön görüşmede prensip anlaşmasına varılırken, önümüzdeki günlerde Manisa'ya gelecek tecrübeli file bekçisi ile ayrıntılar konuşulacak, uzlaşma sağlanırsa sözleşme imzalanacak. Dardanelspor altyapısından yetişen 34 yaşındaki eldiven Sakaryaspor, Galatasaray, Antalyaspor, Orduspor, Şanlıurfaspor ve son olarak Adana Demirspor'da oynadı. Bu arada Başkan Abdullah Mergen Adanasporlu Bekir Yılmaz, Balıkesirsporlu Eray Ataseven ve Karabüksporlu Yiğit İncedemir'le de anlaşma zemini aradıklarını söyledi.



Mergen, "Yeni sezon öncesi 9-10 takviye yapmayı planlıyoruz. Bu rakam iç transferde ortaya çıkacak tabloya göre netlik kazanacak. Bekir, kulübüyle görüştükten sonra kararını verecek. Eray Süper Lig hedefi olduğunu söyledi. Yiğit konusunda beklemedeyiz. Hedefimiz Manisaspor'u Süper Lig'e taşımak. O yüzden hem kaliteli, hem karakterli hem de Manisaspor'u tanıyan, bilen oyuncularla görüşüyoruz" diye konuştu.



?KARA FIRTINALAR'DAN 2 YILLIK SÖZLEŞME

Manisaspor Başkan Abdullah Mergen, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık sözleşme imzalayacalarını açıkladı. Geçen hafta yolları ayırdıklarını açıkladığı tecrübeli teknik adamın bu süreçte gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen Başkan Bergen, "Aslında hocamız için gitti-geldi diye ifade edilecek bir durum yok. Aldığı öneriler vardı, bunları değerlendirirken, Manisaspor'dan gelecek teklife daha sıcak bakacağını söyledi. Daha sonra yeniden bir araya gelip karşılıklı fedakarlık yaparak anlaşmaya vardık. Hocamız çok düzgün ve karakterli bir isim. Geçen sezon olduğu gibi ofansif futbol oynamak, seyredene keyif vermek istiyoruz" diye konuştu.