Manisaspor, Fevzi Elmas'la prensipte anlaştı
TFF'1'inci Lig takımlarından Manisaspor'da İsmail Şahmalı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la anlaşmasının ardından kaleci arayışına başlayan yönetim, Adana Demirspor'la yollarını ayıran Fevzi Elmas'la temasa geçti.
Dün telefonla yapılan ön görüşmede prensip anlaşmasına varılırken, önümüzdeki günlerde Manisa'ya gelecek tecrübeli file bekçisi ile ayrıntılar konuşulacak, uzlaşma sağlanırsa sözleşme imzalanacak. Dardanelspor altyapısından yetişen 34 yaşındaki eldiven Sakaryaspor, Galatasaray, Antalyaspor, Orduspor, Şanlıurfaspor ve son olarak Adana Demirspor'da oynadı. Bu arada Başkan Abdullah Mergen Adanasporlu Bekir Yılmaz, Balıkesirsporlu Eray Ataseven ve Karabüksporlu Yiğit İncedemir'le de anlaşma zemini aradıklarını söyledi.
Mergen, "Yeni sezon öncesi 9-10 takviye yapmayı planlıyoruz. Bu rakam iç transferde ortaya çıkacak tabloya göre netlik kazanacak. Bekir, kulübüyle görüştükten sonra kararını verecek. Eray Süper Lig hedefi olduğunu söyledi. Yiğit konusunda beklemedeyiz. Hedefimiz Manisaspor'u Süper Lig'e taşımak. O yüzden hem kaliteli, hem karakterli hem de Manisaspor'u tanıyan, bilen oyuncularla görüşüyoruz" diye konuştu.
?KARA FIRTINALAR'DAN 2 YILLIK SÖZLEŞME
Manisaspor Başkan Abdullah Mergen, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık sözleşme imzalayacalarını açıkladı. Geçen hafta yolları ayırdıklarını açıkladığı tecrübeli teknik adamın bu süreçte gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen Başkan Bergen, "Aslında hocamız için gitti-geldi diye ifade edilecek bir durum yok. Aldığı öneriler vardı, bunları değerlendirirken, Manisaspor'dan gelecek teklife daha sıcak bakacağını söyledi. Daha sonra yeniden bir araya gelip karşılıklı fedakarlık yaparak anlaşmaya vardık. Hocamız çok düzgün ve karakterli bir isim. Geçen sezon olduğu gibi ofansif futbol oynamak, seyredene keyif vermek istiyoruz" diye konuştu.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:32
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Fener kasırgası
Toplam 33
Yorum
fener tabi tabi. aykutu imparator yaptık sanki kral geliyo aykut işte her zaman kedi kaymak yemez
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Kameni geliyor
Toplam 13
Yorum
FABİANO 35 maç 48 gol ...uste para almaları lazımken birde para mı verecekler fabiano bundan kat be kat iyi kalecidir.Boş transferlerle uğraşmayalım
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Bunu da aşarız
Toplam 10
Yorum
aslan esas olumsuzlukların başı fatih hoca. onu arda, selçuk, burak takip ediyor.bunları çine sürecen çin iskencesi görürlerse düzelebilirler.
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