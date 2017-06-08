Giresunspor'da öncelik iç transfer
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, Başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, iç transferde görüşmelere gelecek haftadan itibaren başlayacaklarını söyledi.
Özkul, yaptığı açıklamada, yeni sezonda Giresunspor'u mutlu sona ulaştıracak bir kadro oluşturmak istediklerini belirtti.
Çalışmaları bu yönde sürdüreceklerini ifade eden Özkul, "Önceliğimiz iç transfer. İç transferde görüşmelere gelecek haftadan itibaren başlayacağız. Futbolcularla görüşüp şartlarımıza uyanlarla yeniden anlaşacağız. Gelecek sezon daha yeni bir kadromuz olacak." dedi.
Özkul, dış transferde ise takımı yukarıya taşıyacak isimlerle anlaşacaklarını kaydederek, "Takımda 6 yabancı oyuncu olmasını düşünüyoruz. Yerli ve yabancı oyuncularıyla Giresun şehrine heyecan verecek bir kadro kurmayı planlıyoruz. İnşallah Giresunspor için en iyisi olur." diye konuştu.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:08
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Van Persie kalıyor!
Toplam 17
Yorum
erhard kocaman ilk zararını verdi hayırlı olsun
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Solda yeni fırtına Moting
Toplam 11
Yorum
.AsLaN. yönetimin kafa yapısına bakarsanız hemen anlarsınız nekadar amatör ve umursamaz olduklarını !!! genç ve meliyeti düşük oyunculardan dinamamo ve yetenlkli suratli oyunculardan oluşan bir takım kuracağınıza ... nerede yaşlı milyadı dolmuşları takıma alıp boşa paralar veriyorlar bide üzerine pahalıya al ucuza sat kafasıylan takımı 1 milliyar tl zarara sokmuşsunuz
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Fener kasırgası
Toplam 43
Yorum
Asbaşkan Castro ne olum latife mi ediyonuz
Giresunspor'da öncelik iç transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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