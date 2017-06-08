 Berke Özer 5 milyon euro – Fotomaç – 08 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    5 milyon euro

    Berke Özer 5 milyon euro

    Altınordu’nun Milli Takım’a seçilen 17 yaşındaki kalecisi ’e 5 milyon euro fiyat biçildi

    TFF 1. Lig takımı Altınordu'dan A Milli Takım'a kadar yükselen 17 yaşındaki 'in bonservisi 5 milyon euro olarak belirlendi. Genç file bekçisine talip olan 3 büyük Avrupa kulübü ile görüşme halinde olduklarını söyleyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Bu kulüplerden biriyle anlaşsak bile, Berke 18 yaşını doldurmadığı için 1 yıl daha Altınordu'da forma giyecek. Şimdiden 1.5 milyon euro öneren bir kulüp var. Kapıyı 5 milyon euro'dan açtık fakat indirim yapabiliriz. Sonraki satıştan da yüzde 30 pay istiyoruz" dedi. Adı İngiliz devi M.City ile anılan Berke'ye İspanya, Almanya ve Hollanda'dan da teklif geldiği öğrenildi.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Berke Özer 5 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.