Altınordu'da kaptan Arif beklemede

Şu an için hiçbir kulüple görüşmediğini söyleyen deneyimli ön libero, "5 sezondur formasını giydiğim Altınordu ile yola devam etmek isterim. Beni çağırdıklarında masaya oturacağız. Altınordu'nun gönlümde farklı bir yeri var, burayı seviyorum. Öncelik Altınordu'da, ancak diğer kulüplerden de teklif alıyorum. Onları da değerlendiremeyi düşünüyorum" dedi.



Galatasaray altyapısında yetişip İstanbulspor'da profesyonel olan Kaptan Arif, 2012-13 sezonunun devre arasında 1461 Trabzon'dan transfer olduğu İzmir ekibinde üst üste 3. Lig ve 2. Lig'de iki şampiyonluk yaşadı. Üç sezondur TFF 1'inci Lig'de kırmızı lacivertli formayı giyen 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 32 maçta 1 gol attı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sezon sonunda düzenlenen veda yemeğinde Arif'le birlikte takımın tüm deneyimli oyuncularını plaketle ödüllendirdi.