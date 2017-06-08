Altınordu'da kaptan Arif beklemede
Altınordu'da sözleşmesi sona eren Kaptan Arif Morkaya'ya, kulüpteki geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi.
Şu an için hiçbir kulüple görüşmediğini söyleyen deneyimli ön libero, "5 sezondur formasını giydiğim Altınordu ile yola devam etmek isterim. Beni çağırdıklarında masaya oturacağız. Altınordu'nun gönlümde farklı bir yeri var, burayı seviyorum. Öncelik Altınordu'da, ancak diğer kulüplerden de teklif alıyorum. Onları da değerlendiremeyi düşünüyorum" dedi.
Galatasaray altyapısında yetişip İstanbulspor'da profesyonel olan Kaptan Arif, 2012-13 sezonunun devre arasında 1461 Trabzon'dan transfer olduğu İzmir ekibinde üst üste 3. Lig ve 2. Lig'de iki şampiyonluk yaşadı. Üç sezondur TFF 1'inci Lig'de kırmızı lacivertli formayı giyen 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 32 maçta 1 gol attı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sezon sonunda düzenlenen veda yemeğinde Arif'le birlikte takımın tüm deneyimli oyuncularını plaketle ödüllendirdi.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:49
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Fener kasırgası
Toplam 26
Yorum
GÖRÜNECEKLER KASIRGA VE ŞAKIRGALAR BUNLAR FB KASIRGASI MI OLUR YOKSA FB ŞAKIRGASI MI OLUR. ŞİMDİLİK GELECEKTE GÖRÜNECEKLER
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Obra düzeni
Toplam 10
Yorum
SYLAR Kocamana karsı tek galibiyeti olmayan gunesmi
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Van Persie kalıyor!
Toplam 14
Yorum
mehmet ne çok teknik adam varmış boş, burda ne işiniz var burda gidin takım çalıştırın hepiniz..
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