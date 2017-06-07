 Mustafa Denizli ayrıldı – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    ayrıldı

    <a href="/index/mustafa-denizli?id=4a3f8029-1355-438c-89e9-c499ae5aef3e" class="" rel="tag">Mustafa Denizli</a> ayrıldı

    Teknik Direktörü kulüpten ayrıldı.

    Antalya'daki maçta Göztepe'ye penaltı atışlarında yenilen ES-ES'de 31 Mayıs'ta resmi sözleşmesi biten Denizli Göztepe maçından sonra Eskişehir'e dönmedi. 'da yeni teknik direktör arayışları başladı. Kırmızı siyahlılarda aralarında Semih, Uğur, Hakan ve Tarık'ın da bulunduğu çok sayıda futbolcunun da sözleşmesi 31 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla sona erdi.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:33
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