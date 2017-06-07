Mustafa Denizli ayrıldı
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli kulüpten ayrıldı.
Antalya'daki maçta Göztepe'ye penaltı atışlarında yenilen ES-ES'de 31 Mayıs'ta resmi sözleşmesi biten Denizli Göztepe maçından sonra Eskişehir'e dönmedi. Eskişehirspor'da yeni teknik direktör arayışları başladı. Kırmızı siyahlılarda aralarında Semih, Uğur, Hakan ve Tarık'ın da bulunduğu çok sayıda futbolcunun da sözleşmesi 31 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla sona erdi.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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