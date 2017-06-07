Altınordu Berke'ye 5 milyon Euro istiyor
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, A Milli Takım kadrosunda yer alan 17 yaşındaki kalecileri Berke Özer'in bonservis ücretini 5 milyon Euro olarak belirlediklerini açıkladı.
Genç file bekçisine talip olan 3 büyük Avrupa kulübü ile görüşme halinde olduklarını söyleyen Başkan Özkan, "Bu kulüplerden biriyle anlaşsak bile, Berke 18 yaşını doldurmağı için 1 yıl daha Altınordu'da forma giyecek. Şimdiden 1.5 milyon Euro öneren bir kulüp var. Kapıyı 5 milyon Euro'dan açtık fakat indirim yapabiliriz" diye konuştu.
Bir süredir adı İngiliz devi Manchester City ile anılan Berke'ye İspanya, Almanya ve Hollanda'dan da teklif geldiği öğrenildi. Görüşmelerin devam etmesi nedeniyle bu aşamada kulüp ismi açıklamasının etik olmayacağını ifade eden Başkan Özkan, Muslera'ya benzettiği genç eldivenin üçüncü bir takıma satışından yüzde 30 pay alacaklarını anlattı. Bucaspor'da futbola başlayıp, Altınordu'da profesyonel olan 2000 doğumlu Berke Özer, U15, U16 ve U17 milli takımlarında 22 kez forma giydikten sonra A Milli Takım'a alındı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:15
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Cuma imzalıyor
Toplam 56
Yorum
hakan final oynayan juventus yaşları; buffon 39, chiellini 32, barzgli 36 , mandzukiç 31, higuain 30, alves 34 yaş.
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Beşiktaş, KAP'a bildirdi
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Yorum
Olcayto Keşke yapmasaydı, ona yakışmadı. Ancak toptan kovulması gerekenler yerleri sağlam duruyonlar. Futbolumuzun genel durumu malum.
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Antalyaspor'da Mbilla gözden çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
edirne1903 yıllardır 5 para etmeyen topçulara milyonlar verildi. O da belki koparırım dedi. Ama yemediler. Avrupada en fazla 200 bin verirler.
Altınordu Berke'ye 5 milyon Euro istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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