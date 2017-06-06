Yeni Malatya ‘Sergen’ flörtü
Sivas'ta topbaşı 27 Haziran'da
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak. 11 Temmuz'a kadar tesislerde çalışacak olan Yiğidolar, ikinci etap kamp programı için iki günlük iznin ardından 13 Temmuz'da Bolu'da bir araya gelecek 26 Temmuz'a kadar çalışmalarına bu kentte devam edecek olan kırmızı-beyazlılar, 28 Temmuz'da yeniden Sivas'ta toplanarak, lige kadar çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürecek.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 00:18
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
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