 Yeni Malatya ‘Sergen’ flörtü – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Yeni Malatya ‘Sergen’ flörtü

    Yeni Malatya ‘Sergen’ flörtü
    Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör arayışları sürerken, yönetimin ile görüştüğü öğrenildi. Taraftarlar ise forum sitelerinde önce teknik direktörün gelmesini daha sonra ise flaş transferler yapılmasını istiyor. Başkan Adil Gevrek camiadan zaman isteyerek, "Yeni sezona güçlü bir takımla gireceğiz. Malatyaspor'u en iyi şekilde tamsil edeceğiz" dedi. Gevrek, Sergen Yalçın ile görüştüklerini de doğruladı.

    Sivas'ta topbaşı 27 Haziran'da
    TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak. 11 Temmuz'a kadar tesislerde çalışacak olan Yiğidolar, ikinci etap kamp programı için iki günlük iznin ardından 13 Temmuz'da Bolu'da bir araya gelecek 26 Temmuz'a kadar çalışmalarına bu kentte devam edecek olan kırmızı-beyazlılar, 28 Temmuz'da yeniden Sivas'ta toplanarak, lige kadar çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürecek.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:18
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