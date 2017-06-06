Şaş anlaşamadı!
İnegöl'de belirsizlik
İnegölspor'da genel kurul süreci sancıları devam ediyor. 25 Mayıs'taki genel kurulda iş başına gelen Cebrail Kemer başkanlığındaki yeni yönetim, 5 gün sonra olağanüstü genel kurul kararı alırken, 11 Haziran'daki toplantı öncesi belirsizlik sürüyor.
İsmail imzalıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un kulüp başkanı Osman Toprak, transfer çalışmaları kapsamında kaleci İsmail Şahmalı ile 1 yıllık sözleşme imzalayacaklarını belirtti. Toprak, "Orta sahaya ve forvete de takviyelerimiz olacak" açıklamasını yaptı
Samsun güçlenecek
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un Kulüp Başkanı Erkurt Tutu, "Gelecek yıl hedefe oynayan bir takım oluşturacağız. Taraftarımız merak etmesin ve bize güvensin. Kaliteli bir kadromuz var. Eğer akıllı takviyeler yaparsak çok güçleniriz. Oyuncu arıyoruz" dedi.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 00:23
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
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