Şaş anlaşamadı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, görüştükleri Teknik Direktör Hasan Şaş ile anlaşamadıklarını açıkladı. Adana Demirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni hoca arayışımız sürüyor. En kısa zamanda yeni hocamız açıklanacak" denildi.



İnegöl'de belirsizlik

İnegölspor'da genel kurul süreci sancıları devam ediyor. 25 Mayıs'taki genel kurulda iş başına gelen Cebrail Kemer başkanlığındaki yeni yönetim, 5 gün sonra olağanüstü genel kurul kararı alırken, 11 Haziran'daki toplantı öncesi belirsizlik sürüyor.



İsmail imzalıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un kulüp başkanı Osman Toprak, transfer çalışmaları kapsamında kaleci İsmail Şahmalı ile 1 yıllık sözleşme imzalayacaklarını belirtti. Toprak, "Orta sahaya ve forvete de takviyelerimiz olacak" açıklamasını yaptı



Samsun güçlenecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un Kulüp Başkanı Erkurt Tutu, "Gelecek yıl hedefe oynayan bir takım oluşturacağız. Taraftarımız merak etmesin ve bize güvensin. Kaliteli bir kadromuz var. Eğer akıllı takviyeler yaparsak çok güçleniriz. Oyuncu arıyoruz" dedi.