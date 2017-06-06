Göztepe şov

Göztepe, Süper Lig’e çıktı, İzmir sallandı. Taraftarlar sabaha kadar tur attı. Başkan Sepil, “Çok iyi transferler yapacağız. Efsane geri döndü” dedi

TFF 1. Lig Play-Off Final karşılaşmasında Antalya'da oynanan Eskişehirspor- Göztepe maçının normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona ererken Süper Lig'e çıkan son takım penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Göztepe oldu. Böylece sarı-kırmızılı takım, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'dan sonra Süper Lig biletini alan son takım oldu.



İZMİR ARTIK UYANDI

Göztepe 'nin galibiyeti ise İzmir'deki taraftarları sokaklara döktü. Taraftarlar, ellerindeki Göztepe bayrakları ve meşalelerle galibiyeti kutladı. Bazı taraftarlar da, galibiyetle birlikte şehirde araçlarıyla tur attı. Yöneticiler, "İzmir artık uyanmıştır. Süper Lig'e kalıcı olarak geliyoruz. Artık Türkiye İzmir'in ve Göztepe'nin gücünü görecek" dedi. Mutluluk sarhoşu olan Başkan Mehmet Sepil ise "Kadromuzu koruyacağız. Çok iyi transferler yapacağız. Bir hafta içinde yol haritamız belli olacak. Efsane Göztepe geri geldi. Bu kulüp için çıkış başlamıştır" diye konuştu. Sepil çok mutlu olduklarını ancak zaman kaybetmeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu: "Yeni sezon için hazırlanmalıyız. Yılmaz Vural ile görüşeceğiz. Onun fikirleri bizim için önemli. Genç, dinamik ve başarıya aç bir takım kurmak istiyoruz. Tüm Göztepe camiası ve İzmir halkı bizim çevremizde kenetlenmeli."



ASIL ŞÖLEN 14 HAZiRAN'DA

Göztepe'de başkanlık yaptığı 3.5 sene içinde iki şampiyonluk gören ve takımı yeniden Süper Lig'e taşıyan Başkan Mehmet Sepil, asıl kutlamaların kulübün kuruluş yıldönümü olan 14 Haziran'da olacağını söyledi. Sepil, " O gün İzmir'i yakacağız" dedi



YILDIRIM'DAN TEBRİK

Başba kan Binali Yıldırım, Süper Lig'e yükselen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik etti. Başarılarından dolayı Sepil ile teknik direktör ve futbolcuları tebrik eden Yıldırım, "Göztepe artık Süper Lig'de. İzmir de, Süper Lig'i hak ediyor. Güzel günleriniz yakın" ifadelerini kullandı.



BU ZAFER iZMiR'iN ZAFERi

Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu yaşayan Göztepe'de Teknik Direktör Yılmaz Vural, "Çok şükür çok değerli hocalardan sonra ben de bu kulübün tarihine geçmiş oldum. Bu başarı tüm İzmir'in başarısıdır. Onların inanılmaz enerjisiyle motive olduk. Göztepe efsanesi geliyor" dedi.



STATTA HASAR BÜYÜK!

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, maçın oynandığı Antalya Stadı'nda taraftarların yol açtığı hasarın büyük olduğunu söyledi. Öztürk, "Çimde, saha zemininde ve tartan pistte ciddi şekilde zarar var. Hasar tespiti devam ediyor. En son kırık koltuk sayısı 5 binin üstündeydi" dedi.



Burak HAKERLER