Eskişehirspor'da Denizli dönemi sona erdi

TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe'ye penaltılar sonucu yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını kaybeden Eskişehirspor'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi.

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırdı. TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe'ye penaltılar sonucu yenilerek Spor Toto Süper Lig'e çıkma şansını kaybeden Es Es, 31 Mayıs'a kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli teknik adamla sözleşme yenilememe kararı aldı.



Eskişehirspor'un eski teknik direktörü Alpay Özalan ise dün yaptığı açıklamada "Ben olsaydım play-off'a kalmadan Eskişehirspor çıkardı" ifadelerini kullanmıştı.

