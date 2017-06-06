Eskişehirspor'da Denizli dönemi sona erdi
TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe'ye penaltılar sonucu yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını kaybeden Eskişehirspor'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi.
Eskişehirspor'un eski teknik direktörü Alpay Özalan ise dün yaptığı açıklamada "Ben olsaydım play-off'a kalmadan Eskişehirspor çıkardı" ifadelerini kullanmıştı.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 15:15
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Eskişehirspor'da Denizli dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
sa gemiyi önce terkediyor
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Trabzonspor’un hedefinde o var
Toplam 5
Yorum
Bence Vergisiz Pardon Adam Manu icin Bu Sezon 47 Maca Cikmis Adam Kümeye Düsmemis Yasli Da degil Neden Türkiye TS Gelsin ? gercekci olalim bence
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Eskişehirspor'da Denizli dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
eses MustafaHoca kariyeri sağlam fakat dönemi geçmiş bi teknik adamdır.Sadece eses değil tekniktirektörlüğü artık bırakmalı emekliliğini yaşamalı
Eskişehirspor'da Denizli dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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