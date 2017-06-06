Es-es dağılıyor
Kırmızı-siyahlılar güne hareketli başladı. Yönetim, tam 10 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. Takım ise moralsiz
?Denizli için karar anı
LİGİN 22. haftasında Eskişehirspor'un başına geçen Mustafa Denizli'nin takımdaki geleceği merak konusu oldu. Göreve geldiğinde, "Hedefe ulaşmadan buradan ayrılmam" diyen tecrübeli hocayla önümüzdeki günlerde masaya oturacak olan yönetimin, kısa sürede karar vermesi bekleniyor.
Başbakan'dan teselli...
Göztepe'ye elenip büyük hayalkırıklığı yaşayan Eskişehirspor'u teselli eden isimlerden biri Başbakan Binali Yıldırım'dı. Karşılaşmanın ardından Es-Es'in hocası Mustafa Denizli'yi arayan Yıldırım'ın, "Bugüne kadar elde ettiğiniz başarılardan dolayı kutlarım. Umarım bir sonraki sezon hedefinize ulaşırsınız" dediği öğrenildi.
Yönetim toplanıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un basın sözcüsü Rıza Zeydan, yönetim kurulunun bugün yapacağı toplantının ardından Eskişehirspor'un geleceğiyle ilgili kararların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Zeydan, "Önceliğimiz takımın yeni sezon yapılanması" diye konuştu.
Ben olsam 'Süper'dik
Eskişehirspor'un ilk yarıyı lider tamamladığı süreçte takımın başında olan eski Teknik Direktörü Alpay Özalan, açıklamalarda bulunarak, "Ben bu takımın başında olsaydım, bu takım yüzde 100 play-off oynamadan çıkardı" dedi. Özalan, takımın düzeninin bozulduğunu belirtti.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 00:20
-
Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
-
Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
-
Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
Es-es dağılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.