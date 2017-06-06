Es-es dağılıyor

Kırmızı-siyahlılar güne hareketli başladı. Yönetim, tam 10 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. Takım ise moralsiz

Antalya'da önceki gece oynanan TFF 1. Lig Finali'nde Göztepe'ye elenip, Süper Lig hedefini kaçıran Eskişehirspor'da sıcak saatler... Penaltılarla rakibine boyun eğen kırmızı-siyahlılarda büyük üzüntü yaşanırken, yönetim tam 10 futbolcuyla yollarını ayırdı. Gelecek yıl kadroyu yenilemeyi planlayan Es-Es, sezonu kiralık tamamlayan Hakan Çinemre, Tarık Çamdal ile Ramazan Övünç'ün yanı sıra sözleşmeleri sona eren Aykut Akgün, Bilal Aziz, Ofoedu, Hürriyet Güçer, Uğur İnceman, Semih Şentürk ve Kamil Ahmet Çörekçi'yle tekrar masaya oturmayacak. Bu futbolcular serbest kalırken, alacaklarını tahsis etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuracağı öğrenildi. Öte yandan teknik heyet ve oyuncuların moralsiz oldukları belirtildi.



?Denizli için karar anı

LİGİN 22. haftasında Eskişehirspor'un başına geçen Mustafa Denizli'nin takımdaki geleceği merak konusu oldu. Göreve geldiğinde, "Hedefe ulaşmadan buradan ayrılmam" diyen tecrübeli hocayla önümüzdeki günlerde masaya oturacak olan yönetimin, kısa sürede karar vermesi bekleniyor.



Başbakan'dan teselli...

Göztepe'ye elenip büyük hayalkırıklığı yaşayan Eskişehirspor'u teselli eden isimlerden biri Başbakan Binali Yıldırım'dı. Karşılaşmanın ardından Es-Es'in hocası Mustafa Denizli'yi arayan Yıldırım'ın, "Bugüne kadar elde ettiğiniz başarılardan dolayı kutlarım. Umarım bir sonraki sezon hedefinize ulaşırsınız" dediği öğrenildi.



Yönetim toplanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un basın sözcüsü Rıza Zeydan, yönetim kurulunun bugün yapacağı toplantının ardından Eskişehirspor'un geleceğiyle ilgili kararların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Zeydan, "Önceliğimiz takımın yeni sezon yapılanması" diye konuştu.



Ben olsam 'Süper'dik

Eskişehirspor'un ilk yarıyı lider tamamladığı süreçte takımın başında olan eski Teknik Direktörü Alpay Özalan, açıklamalarda bulunarak, "Ben bu takımın başında olsaydım, bu takım yüzde 100 play-off oynamadan çıkardı" dedi. Özalan, takımın düzeninin bozulduğunu belirtti.