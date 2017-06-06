Adana Demirspor'da teknik direktör arayışı sürüyor

Geçtiğimiz hafta düzenlenen kongrede başkan seçilen Gökoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Gökoğlu, Hasan Şaş'ın teknik direktör olarak Adana Demirspor'a gelmek istediğini, 4 yardımcısıyla görüşmesi neticesinde akşam saat 17.00'ye kadar kesin karar vereceğini belirtmesine rağmen olumlu veya olumsuz bir dönüşte bulunmadığını ve kendisine ulaşamadığını kaydetti.



Hasan Şaş'ın çalıştığı kadar ücret almaya razı olduğunu, 2 ay sonra kulüpten ayrılsa bile ileriye dönük ücret talep etmediğini söyleyen Gökoğlu, şunları kaydetti: "Kendisine 2 senelik anlaşma teklif ettim. Yardımcılarının anlaşmasının nasıl olacağını sordum. Dört yardımcısı var, Hasan Şaş onlarla görüşmesi gerektiğini söyledi. O sırada yardımcı antrenörlerinden Ersin Aka da oradaydı. Kulüp olarak aldığımız karar gereğince, biz herkese çalıştığı kadar sürenin ücretini vereceğiz. Daha önceki dönemde Ersin Aka'nın bu kulüpte 2 yıllık anlaşması varmış, 1 yıl çalışmış, 1 yıllık ücretini de hak etmediği halde tahsil etmiş. Ben de bu örneği verdim. Eğer bir sorun çıkarsa, 2-3 ay sonra ayrılırsanız kulübün menfaatlerini korumak zorundayız. Benim Hasan Şaş ile ilgili bir sorunum yok. Hasan Şaş'ın yardımcısı Ersin Aka, 2-3 ay sonra kulüpten ayrılsa bile sözleşmede yazan miktarı almak istiyordu. Şaş ve Aka, görüşmemizden sonra kulüpten ayrıldılar."

Başkan Gökoğlu, Adana Demirspor Kulübü'nün raydan çıktığını ama her şeyin tekrar yolunan oturacağını ifade ederek, "Sözleşmesiyle, kendisiyle, bir takım yapılanmayla bunları tekrar düzene sokacağız dedik. Ondan dolayı hem total rakam söylendi hem de yardımcılarının belirli rakamları vardı. Hasan Şaş hocamız kendisi de bahsetti dedi ki, 'kendimden feragat ederim, ben veririm onların paralarını' ama yardımcıları yüzünden cevap vermedi. Herhalde onlarla bir anlaşmazlık oldu. Bizle ilgili bir şey yok. Hasan Şaş ile anlaşamadıysam niye getireyim buraya. Niye çağırayım görüşmeye" dedi.



Yönetim olarak zor duruma düşmemek için bir karar aldıklarını söyleyen Gökoğlu, "Adana'da yaşayan bir teknik direktör 12 maç sahaya çıkmış, 12 maç Demirspor'da hizmet etmiş ama tek taraflı fesih yapınca 761 milyar para almış. 326 milyarını almış, 435 milyarı da şu sırada federasyon borçlarının içerisinde. 12 maç görev alıyorsun tamam, sözleşme gereğidir de bu takıma senin bir şeyin mi var? El insaf yani. Onun için böyle şeylere bir daha düşmemek için aldık kararı. Hem futbolcular açısından hem de kulüp açısından yönetimin kararı" şeklinde konuştu.



Transfer komitesinin bazı teknik direktörlerle görüşme içerisinde olduğunu kaydeden Gökoğlu, "Şu anda teknik direktörlük için 3-4 isimle görüşüyoruz. Gelecek hafta başına kadar hangisinin olacağı netleşecek. Herkese belirlediğimiz kriterlere göre anlaşma teklif edeceğiz. Transfer edeceğimiz futbolcularımız için de böyle yapacağız. Kulüpte 2 ay kalıp, 2 yıllık ücret alınmasına karşıyız" ifadelerini kullandı.



Mehmet Gökoğlu, takımdaki iç transfer çalışmalarının da devam ettiğini, kamp öncesinde kadroyu hazır hale getirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

