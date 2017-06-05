 Süper Lig sözü – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Süper Lig sözü

    Süper Lig sözü

    ’la anlaşan, 22 yıl sonra eski kulübüne dönen , “Adana Demirspor’u ayağa kaldıracağız sonra hedefimiz olan Süper Lig’e taşıyacağız” dedi.

    'la anlaşan G.Saray ve milli takımın eski yıldızlarından Hasan Şaş, Adana'da coşkuyla karşılandı. Şaş, "Demirspor'u önce ayağa kaldıracağız sonra da hedefimiz olan Süper Lig'e taşıyacağız. Hedefi olan bir insanım. 22 yıl sonra ayrıldığım kulübüme geri döndüm çok duygulandım" dedi.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:15
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