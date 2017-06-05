 Süper Göztepe! – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Süper !

    Süper Göztepe!

    TFF 1. Lig play-off final mücadelesinde sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaştı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Eskişehirspor’u penaltılarla 4-3 yenerek 14 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselmeyi başardı.

    TFF 1. Lig Play-Off Final karşılaşmasında Eskişehir'i penaltı atışları sonunda yenen Göztepe Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu. Antalya'da oynanan zorlu maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. 54'üncü dakikada Eskişehirspor'da Erkan Zengin'in savunmanın arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Ofoedu topu ağlara gönderdi. 1-0. 90+4. dakikada sağ kanattan Kobakhidze'nin çevirdiği topa kayarak vuran 'nin golcüsü Jahovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.

    NEFES KESTİ...
    Maç 1-1 sona erdi ve mücadele 15'er dakikalık 2 uzatmaya kaldı. Uzatma dakikaları da 1-1 sona eren maçta, penaltı atışlarına geçildi. Göztepe penaltı atışları sonunda mücadeleyi 4-3 kazanarak Süper Lig'e çıkan üçüncü ve son takım oldu.

    VURAL: İZMİR'İN BUNA İHTİYACI VAR
    Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Vural, "Çok istiyorduk. Nedeni buradaki taraftarlar. İzmir'in buna ihtiyacı var. Mustafa Hocama da teşekkür ederim. Güzel bir geceydi. Hakikaten çok seviliyoruz ama ben kendimi onların (Eskişehirsporlu futbolcuların) yerine koyuyorum. Geçen sene aynı durum ben de yaşadım" diyerek duyularını ifade etti. Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise çok üzgün olduğunu ifade etti.

    DEV FİNAL 2 GÜN SÜRDÜ
    Antalya'da oynanan Eskişehirspor- Göztepe maçı 4 Haziran Pazar günü başlarken mücadelenin bitiş düdüğü çaldığında tarihler 5 Haziran pazartesiyi gösteriyordu. Mücadelede iki takımın taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerden dolayı oyun dururken, 21.30'da başlayan maç 00.55'de sona erdi. Göztepe taraftarları bayram yaparken, Eskişehir'de ise hüzün vardı.

    SAHAYA MEŞALE YAĞDI
    Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan final mücadelesine tribünden atılan meşaleler damga vurdu. Her iki yarının başında ve gol sonrası atılan meşaleler nedeniyle oyun uzun süre durdu durdu.

    Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynan play off final maçına iki takımın taraftarları da akın etti. Eskişehirspor taraftarı için 14 bin 590, Göztepe taraftarı için 13 bin 862 koltuk ayrıldı. Taraftarlar takımlarının bayrakları ve atkılarıyla tribünleri doldurdu. Ancak maçın ve ikinci yarının hemen başında sahaya atılan meşaleler nedeniyle mücadele uzun süre durdu.

    28 DAKİKA UZATMA OYNANDI
    Hakem Ali Palabıyık maçın başında sisin dağılması için beklerken 9 dakika sonra mücadele yeniden başladı. İlk yarı tam 17 dakika uzadı. Atılan meşaleler nedeniyle tirbünlerdeki taraftarlar da tehlike atlattı. Ekmelerin arasında stada sokulan yanıcı maddeler nedeniyle ikinci yarıda da maç 11 dakika durdu.

    EMNİYETTEN ÖNLEM
    Emniyet güçleri, stat ve çevresinde geniş tedbirler aldı. Maç öncesinde kent merkezinde zaman zaman karşılaşan taraftar grupları arasında yaşanan gerginliklere polisler müdahale etti. Ancak polisin tüm önlemlerine rağmen stada yanıcı madde sokulduğu gözlendi.

    İZMİR'DE ERKEN BAYRAM
    Göztepe'nin nefes kesen bir mücadelenin ardından Süper Lig'e yükselmesiyle İzmir'de bayram coşkusu yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç sonrası sabaha kadar uyumazken Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu doyasıya kutladı. İzmir'de çeşitli meydanlarda kurulan dev ekranlarda mücadeleyi izleyen taraftarlar sevince boğuldu. Konvoylar halinde şehirde tur atan Göztepeli taraftarlar Süper Lig'de kalıcı olacaklarını söyledi.

    BAŞBAKAN KUTLADI
    Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik etti. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Göztepe Kulübü'nün Başkanı Sepil ile telefonda görüştü. Başarılarından dolayı tebrik etti.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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