İzmirliler sabaha kadar uyumadı
TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Göztepe'nin taraftarları İzmir'de geç saatlere kadar kutlama yaptı.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:09
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Ekmek arası patlayıcı!
Toplam 2
Yorum
ayıp kardeşim ya bi de müslümanlara laf atarlar. hangi müslüman ekmeğe bu saygısızlığı yapar ateistlerin işi işte. aynaya bakmayı öğrensinler bi zahmet
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Beşiktaş için flaş iddia!
Toplam 9
Yorum
AA Senelik 3.4 M € , hastamısınız! :))) lens 1.8 yeter.! Mangala iyi olur , Zaten 3 transfer yeterli , forvet defans , orta saha!!
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İşte başkan, işte taraftar
Toplam 15
Yorum
TCelcius Kızmayın renklilere ne yapsın çocuklar herkesi kendileri gibi sanıyorlar tarihleri şaibe dolu BİZİM GİBİ SEREFİYLE VE HAKKIYLA KAZANMADILAR
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