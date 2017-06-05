Eskişehirspor'da hüzün

Karşılaşmayı Eskişehir'de kurulan dev ekranlarda izleyen taraftarlar maç sonunda gözyaşına boğuldu. Eskişehirspor-Antalya karşılaşmasını izlemek için Eskişehir'den yaklaşık 15 bin taraftar Antalya'ya giderken, Eskişehir'de de eski Atatürk Stadyumu'na ve Odunpazarı Meydanı'na kurulan dev ekranlarda binlerce Eskişehirspor taraftarı karşılaşmayı izledi. Atılan golle sevinen taraftarlar, Göztepe'nin beraberliği sağlamasını ardından üzüntüye büründü. Penaltılarda takımlarının attığı gole sevinen Eskişehirspor taraftarları, Göztepe'nin Süper Lig'e çıkan taraf olmasıyla gözyaşına boğuldu.



