Eskişehirspor'da hüzün
Antalya'da oynanan TFF 1. Lig Play-Off finalinde Göztepe'ye penaltılarla yenilen Eskişehirspor, taraftarlarını hüsrana uğrattı.
Karşılaşmayı Eskişehir'de kurulan dev ekranlarda izleyen taraftarlar maç sonunda gözyaşına boğuldu. Eskişehirspor-Antalya karşılaşmasını izlemek için Eskişehir'den yaklaşık 15 bin taraftar Antalya'ya giderken, Eskişehir'de de eski Atatürk Stadyumu'na ve Odunpazarı Meydanı'na kurulan dev ekranlarda binlerce Eskişehirspor taraftarı karşılaşmayı izledi. Atılan golle sevinen taraftarlar, Göztepe'nin beraberliği sağlamasını ardından üzüntüye büründü. Penaltılarda takımlarının attığı gole sevinen Eskişehirspor taraftarları, Göztepe'nin Süper Lig'e çıkan taraf olmasıyla gözyaşına boğuldu.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:22
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Ekmek arası patlayıcı!
Toplam 2
Yorum
ayıp kardeşim ya bi de müslümanlara laf atarlar. hangi müslüman ekmeğe bu saygısızlığı yapar ateistlerin işi işte. aynaya bakmayı öğrensinler bi zahmet
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Beşiktaş için flaş iddia!
Toplam 9
Yorum
AA Senelik 3.4 M € , hastamısınız! :))) lens 1.8 yeter.! Mangala iyi olur , Zaten 3 transfer yeterli , forvet defans , orta saha!!
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İşte başkan, işte taraftar
Toplam 15
Yorum
TCelcius Kızmayın renklilere ne yapsın çocuklar herkesi kendileri gibi sanıyorlar tarihleri şaibe dolu BİZİM GİBİ SEREFİYLE VE HAKKIYLA KAZANMADILAR
Eskişehirspor'da hüzün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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