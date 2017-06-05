 Eskişehirspor yönetimi yarın toplanıyor – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    yönetimi yarın toplanıyor

    Eskişehirspor yönetimi yarın toplanıyor

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'un basın sözcüsü Rıza Zeydan, yönetim kurulunun yarın yapacağı toplantının ardından Eskişehirspor'un geleceğiyle ilgili kararların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

    Zeydan, yaptığı açıklamada, 'un TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe'ye penaltılarda 3-2 yenilerek, Spor Toto Süper Lig'e çıkamamasının ardından Eskişehirspor camiasının ve taraftarların büyük üzüntü yaşandığını bildirdi.

    Sosyal paylaşım sitelerinde ve medyada yer alan "Eskişehirspor yönetimi bırakıyor, Halil Ünal istifa etti." şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Zeydan, "Yönetim kurulunun yarın yapacağı toplantının ardından Eskişehirspor'un geleceğiyle ilgili kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. Eskişehirspor'a gönül veren taraftarımızdan asılsız haberlere itibar etmemelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

    Zeydan, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Eskişehirspor'un Süper Lig'e yükselmek için onurlu bir mücadele verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

    "Ancak bunu başaramadık. Yürekleri takımları için çarpan binlerce insan üzüldü, gözyaşı döktü. Onların acılarını başkanımız Halil Ünal ve yönetim kurulu üyelerimiz yüreklerinde hissetti. Tek isteğimiz, yönetim kurulumuz tarafından açıklanmayan hiçbir habere itibar edilmemesi. Başkanımız Halil Ünal, yarınki toplantının ardından camiamızı ve taraftarlarımızı bilgilendirecek ve alınan kararları açıklayacak."

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:11
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