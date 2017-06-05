Ekmek arası patlayıcı!
Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanacak olan TFF 1. Lig Play-Off Final maçından önce stadyum girişiminde polis ekipleri taraftarları arama esnasında sandviç ekmekleri içerisinde meşale ve maytap ele geçirildi.
Meşale ve maytapları stadyum içerisine sokmaya çalışan taraftarlar akla gelmeyecek taktikler denedi. Bazı taraftarlar sandviç ekmekleri arasına maytap ve meşaleleri saklayarak stadyuma girmeye çalıştı. Antalya emniyeti ve stadyumda görevli olan güvenlik güçleri bu duruma el koyarak meşale ve patlayıcılara el koydu.
Bazı taraftarlar meşale ve maytapları başarılı bir şekilde içeriye sokabilirken bazıları da bu denemelerinde başarısız oldu.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 25
Yorum
Ramazan GALATASARAY İ NE HALE GETİRDİNIZ YAZİKKK SİNAN 3.5 MİLYON EURO ŞAKA GİBİ ESKİ GALATASARAY İ ÖZLEDİM AVRUPA FATİHİ NERDESİN ASLANIM
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Savaşçı Fener geliyor
Toplam 3
Yorum
koyulacivert Sezona yine aynı kadro V.D JS VŞ,OT,SU. EE başlarsa seyirciyi bir daha mum la arar..
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Kucka seferi
Toplam 1
Yorum
erol Trabzonu rezil ettiniz.bursa maçı normal değil.çıkcaksın delikanlı gibi topunu oynayacaksınn.
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