PLAY-OFF

ESKİŞEHİRSPOR

Süper Lig'e veda eden ve TFF 1. Lig'de her maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkan Eskişehirspor , sezon sonunda umduğunu bulamadı. Kırmızı Şimşekler play-off finalinde Göztepe'ye penaltılarla kaybederek, bir sezon daha TFF 1. Lig'de mücadele etmek zorunda kaldı. Eskişehirspor camiasını üzüntü ve suskunluğa iten bu maç sonrası, oyuncuların takımdaki geleceği dahi tartışılır oldu. Hatırlanacağı gibi devreyi lider kapatan Eskişehirspor'da Alpay Özalan takımın başından gönderilmişti. Daha sonra Mustafa Denizli ile anlaşan Anadolu Efsanesi, sezonu ise 3. kapattı. Ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Eskişehirspor'un eski Teknik Direktörü Alpay Özalan , büyük üzüntü yaşadığını anlattı.Alpay Özalan, takımın başında olduğu süreçte lider olduklarını hatırlattı. İddialı konuşan Özalan, "Bende en az futbolcular kadar üzgünüm. Çünkü sezon başından itibaren yönetim kurulu ile birlikte takımı kurmak için çok uğraştık. Bir defa büyük taraftarı ve camiasıyla Süper Lig'i yüzde 100 hak eden bir şehir var. Bunun için tabii ki çok üzgünüm. Ancak şunu da söylemden geçemeyeceğim, herkesin bildiği gibi ben takımı lider devrettim. Oturmuş bir kadro bıraktım. Hatta bunu gelen hocamız ilk basın toplantısında benim için deklare etmişti. Ben ayrıldıktan sonra benim bıraktığım kadro ile devam edilmesi gerekiyordu. Çünkü yaklaşık 5-6 hafta çok ciddi puan kayıpları oldu. Çünkü benim bıraktığım oturmuş kadro ile devam edilmedi. Her bir arayış içerisinde olunuldu ve zaman ile puan kayıpları yaşandı. Ne zaman ki hoca benim kurduğum ve bıraktığım kadroya döndü, biliyorsunuz galibiyetler geldi. Ben olsam da, olmasam da bu takımın kesinlikle play-off oynamayacağı ve direkt çıkacağını tahmin ediyordum. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim, ben bu takımın başında olsaydım, bu takım yüzde 100 play-off oynamadan çıkardı. Yani bunu çok iddialı ve kesin dille söylüyorum" dedi.Özalan, "İyi bir ortam vardı. Oyuncularımızla iyi ilişkilerimiz vardı. Ama futbolda maalesef bunla da oluyor. Ama şunu herkes iyi bilsin ki, gerçekten bende oyuncular ve camiadaki kişiler kadar çok üzgünüm. Çünkü benim ilk göz ağrım Eskişehirspor. Benim hayatımda ve teknik direktörlük kariyerimde önemli bir yere sahip Eskişehirspor. Çok güzel anılarım oldu. Bunu hiçbir zaman inkar edemem ve unutamam. Ancak dediğim gibi, ben olsaydım bu takım play-off oynamadan direkt çıkardı. Bunu çok kesin dille söylüyorum" şeklinde konuştu.İlerleyen zamanlarda tekrar Eskişehirspor defterinin açılıp açılamayacağını da değerlendiren Alpay Hoca, "Futbolda kesin hükümlü olmamak gerekiyor. İlerleyen zamanlar neyi getirir, neyi götürür bilemiyorum ama tekrar söylüyorum, bugün de olsun, 10 sene, 20 sene sonra olsun, Eskişehirspor benim teknik direktörlük kariyerimde çok önemli bir yer tutuyor. Süper Lig'i hak eden bir takım. Taraftarıyla, şehriyle, camiasıyla orada olamamasından dolayı çok üzgünüm tabii ki ama inanıyorum önümüzdeki sene çıkacaktır" diye konuştu.Futbolcularla olan diyaloğunun devam ettiğini aktaran Alpay Özalan, sözlerini şu şekilde tamamladı;"Benim sezon başından beri biliyorsunuz futbolcularla olan diyaloğum, futbolcularla olan yakınlığımız bir de gerçekten ciddi başarı elde ettik. Mesela ben ayrılalı 2-3 ay oluyor, ama halen hemen hemen bütün oyuncular beni hemen hemen her gün arıyor. Hala sıcaklığı devam ettiriyoruz. Hatta onlara dışarıdan da destek oldum. Şampiyon olacakları konusunda desteklerimi konuşmalarımı sürdürdüm. Bence oradaki ortam boşuna bozuldu. Artık tabii ne diyeyeceğiz? Hayırlısı olsun."