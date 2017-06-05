 Adana Demirspor Hasan Şaş ile anlaşamadı – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Adana Demirspor Hasan Şaş ile anlaşamadı

    Adana Demirspor Hasan Şaş ile anlaşamadı

    TFF 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor'un dün Adana'da görüştüğü teknik direktör Hasan Şaş ile anlaşamadığı açıklandı.

    Adana Demirspor yönetim kurulunun konuyla ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

    "Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak Hasan Şaş ile 4 Haziran Pazar günü bir görüşme gerçekleştirdik. Transfer Komitemiz eski milli futbolcu Hasan Şaş ile görüşme sonucunda anlaşmaya varamamıştır. Konuyla ilgili detaylı açıklama yönetim kurulu tarafından ilerleyen günlerde yapılacaktır. Hasan Şaş'a bundan sonraki süreçte başarılar diler kendisine teşekkür ederiz."

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:47
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