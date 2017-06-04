"İnce eleyip sık dokuyacağız"
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, bu ay ortasından itibaren teknik direktör arayışları ile transfer çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.
Bozbağ, yaptığı açıklamada, bugünlerde sezon öncesi hazırlık dönemi için planlamalar gerçekleştirdiklerini belirtti.
Yeni sezon başlangıcını bu ayın sonu ya da temmuzun ilk haftası yapma gibi düşüncelerinin olduğunu aktaran Bozbağ, "Yine hem Giresun hem de il dışında hazırlık kamplarımız olacak. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zaman içerisinde de tüm planlamalarımızı tamamlayacağız ve sezon öncesi hazırlık dönemi programımız netleşecek." dedi.
Bozbağ, ayın ortasından itibaren teknik direktör arayışları ile oyuncu transferi çalışmalarına başlayacaklarını ifade ederek, Giresunspor'un gelecek sezona bir üst lig hedefiyle gireceğini, bu hedef doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacaklarını dile getirdi.
Hem teknik direktör hem de oyuncu transferi konusunda aceleci olmayacaklarına dikkati çeken Bozbağ, "İnce eleyip sık dokuyacağız. Giresunspor'un şartları ile hedefine uyan hoca ve oyuncularla anlaşacağız. Giresun halkının yine gurur duyacağı bir takım oluşturacağız." diye konuştu.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:13
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Bir adım önde
Toplam 9
Yorum
evet bul genç futbolcuları ileri ye dönük olsun hem borçlardanda kurtuluruz ama nerde yaşlı oyuncu varsa alın 2 sene sonra futbolu bırak zarar
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Ezilmenin göstergesi
Toplam 34
Yorum
doğan matamatikte ters bişey var. 1959 2017 ye kadar fb 19 gs 20 ts 6 bursa 1. bjk nasıl 15? 2017 de miz 2020 de mi
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Bir adım önde
Toplam 9
Yorum
evet gel dede bir sen eksiktin
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