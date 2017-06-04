Eskişehirspor taraftarları Antalya'ya gitti

Süper Lig'e çıkacak son takımını belirleyecek olan Eskişehirspor-Göztepe müsabakası, bugün saat 21.30'da Antalya'da oynanacak. Eskişehir'den dün gece ve bu sabah erken saatten itibaren çok sayıda Eskişehirspor taraftarı kaldırılan otobüslerle ve özel araçlarla Antalya'ya hareket etti.



Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, yaklaşık 15 bin taraftarın Eskişehir'den Antalya'ya gittiğini söyledi. Mutlu bir şeklde Eskişehir'e dönmeyi arzu ettiklerini belirten Murat Diri şöyle konuştu:



"Binlerce insan yollara düşüyoruz yine Eskişehirspor'umuzun peşinden. Bugün Eskişehirspor'un gelecekte bekası için açısından çok önem arz eden bir maça çıkıyoruz. Süper lige çıkamazsak Eskişehirspor için çok kara günler bizi bekliyor. Umarım bugün Süper Lig çıkan takım biz olacağız. Göztepe de büyük bir camia, o da taraftarıyla, kentiyle bütünleşmiş bir kulüp. Ancak Süper Ligi şehir takımı olarak biz hak ediyoruz.



