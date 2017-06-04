Eskişehirspor taraftarları Antalya'ya gitti
Türkiye 1'inci Lig Play Off Müsabakaları'nın final maçında Göztepe ile karşılaşacak olan Eskişehirspor'un binlerce taraftarı otobüslerle ve özel araçlarla Antalya'ya gitti.
Süper Lig'e çıkacak son takımını belirleyecek olan Eskişehirspor-Göztepe müsabakası, bugün saat 21.30'da Antalya'da oynanacak. Eskişehir'den dün gece ve bu sabah erken saatten itibaren çok sayıda Eskişehirspor taraftarı kaldırılan otobüslerle ve özel araçlarla Antalya'ya hareket etti.
Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, yaklaşık 15 bin taraftarın Eskişehir'den Antalya'ya gittiğini söyledi. Mutlu bir şeklde Eskişehir'e dönmeyi arzu ettiklerini belirten Murat Diri şöyle konuştu:
"Binlerce insan yollara düşüyoruz yine Eskişehirspor'umuzun peşinden. Bugün Eskişehirspor'un gelecekte bekası için açısından çok önem arz eden bir maça çıkıyoruz. Süper lige çıkamazsak Eskişehirspor için çok kara günler bizi bekliyor. Umarım bugün Süper Lig çıkan takım biz olacağız. Göztepe de büyük bir camia, o da taraftarıyla, kentiyle bütünleşmiş bir kulüp. Ancak Süper Ligi şehir takımı olarak biz hak ediyoruz.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:03
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"Kısa süre içinde yeni isimleri göreceksiniz"
Toplam 11
Yorum
Hakan Kardeşim istediyini al o önemli değil..sen bu takima ne katki yaptin bu nu bize söyle
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Yanal'dan Ç.Rize açıklaması
Toplam 30
Yorum
Scandal61 Tıpkı sizin Sivas, Eskişehir, Rize, Gaziantep dostluklarınızın olduğu gibi. Bir de çok düzgünmüşsünüz gibi konuşuyorsunuz ya hayret gerçkten
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Devlerin savaşı
Toplam 1
Yorum
TAM 35 GÖZ GÖZ GÖZTEPE
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