Ekmek arası patlayıcı
Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanacak olan TFF 1. Lig Play-Off Final maçından önce stadyum girişiminde polis ekipleri taraftarları arama esnasında sandviç ekmekleri içerisinde meşale ve maytap ele geçirildi.
Meşale ve maytapları stadyum içerisine sokmaya çalışan taraftarlar akla gelmeyecek taktikler denedi. Bazı taraftarlar sandviç ekmekleri arasına maytap ve meşaleleri saklayarak stadyuma girmeye çalıştı. Antalya emniyeti ve stadyumda görevli olan güvenlik güçleri bu duruma el koyarak meşale ve patlayıcılara el koydu.
Bazı taraftarlar meşale ve maytapları başarılı bir şekilde içeriye sokabilirken bazıları da bu denemelerinde başarısız oldu.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:54
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Deplasmanlarda kral Fenerbahçe
Toplam 6
Yorum
Arslan Fenerbahce gelecek sezon sampion olur fernandao gitmeli yerine yeni santrafor almaly
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Havaya zıpladım
Toplam 1
Yorum
tibuk mehmet kalsaydı sen zor oynatilirdin ersun o kadar zeki ve sporcudan anlayan biri değil sadece iyi antrenman verir oyun okuyamaz.
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"Bu şehir bu günü unutmaz"
Toplam 26
Yorum
61 kadir Rizeliler siz ne ayaksınız yaa. FB yi Rize'de yendeydiniz şimdi düşmemiştiniz.. herkes haddini bilsin.. ya kümeye die bagırırken düşüncektin
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