 Devlerin savaşı – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Devlerin savaşı

    Devlerin savaşı

    Antalya’da bu akşam nefesler tutulacak. Süper Lig’e çıkacak son takım belli olacak. ’nin Eskişehir’i ile ’ın ’si büyük finalde kozlarını paylaşacak

    Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'dan sonra Süper Lig'e adını yazdıracak son takım bugün belli olacak. Uzun maratonun ardından TFF 1. Lig Play Off Finali'nde bu akşam Eskişehirspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak dev final 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan çanlı yayınlanacak. Bu zorlu karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Göztepe, teknik direktör Yılmaz Vural ile 14 yıllık Süper Lig özlemine son vermeyi hedefliyor. Es-Es de Mustafa Denizli ile bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e çıkmayı planlıyor. İki takım da zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlarken, karşılaşma için geri sayıma geçti.

    ANTALYA'YA AKIN EDECEKLER
    Normal sezonda iki takımın maçlarında taraflar birer kez 3 puan sevinci yaşamıştı. TFF 1. Lig'in ilk yarısındaki maçta Eskişehirspor'un sahadan çekilmesiyle Göztepe 3-0 hükmen galip ilan edilirken, ikinci karşılaşmayı Eskişehirspor 4-0'lık skorla kazanmıştı. Bu arada tribünlerde Göztepe taraftarları için 13 bin 826, Eskişehirspor'a da 14 bin 590 kişilik yer ayrıldı.

    DENİZLİ: HAK EDEN KAZANACAK
    Teknik Direktörü 'nin karşılaşma öncesi yorumu kısa ve net oldu: Süper Lig'e yükselmeyi kılcal damarlarıma kadar hissediyorum. Türkiye iki büyük camianın maçını izleyecek ve hak eden kazanacak."

    VURAL: BU KEZ BAŞARACAĞIM
    Teknik Direktörü 'dan final mesajı. Göz-Göz ile hedefe ulaşacağını belirten Vural, "Geçen sezon Adana Demirspor'un başındayken finali kaybetmenin üzüntüsünü yaşadım. Ancak bu kez başaracağım" diye konuştu.

    ESKİŞEHİR'DE SON DAKİKA
    Giresun ile oynanan yarı final rövanş maçında sakatlanan kaleci Ruud Boffin'den iyi haber geldi. Tecrübeli file bekçisinin durumunun iyi olduğu ve bu akşamki finalde Eskişehir'in kalesini koruyacağı açıklandı.

    GÖZTEPE'DE SON DAKİKA
    İzmir ekibi, mücadeleye tek eksikle çıkacak. Kasığından sakatlanan orta saha oyuncusu Hakan Barış, finalde takımını yalnız bıracak. Göztepe'de bu oyuncunun dışında eksik bulunmuyor.

    KUPAYLA DÖNECEĞİZ
    Es-Es'in başkanı Halil Ünal, dev final öncesi iddialı konuştu: "Büyük sıkıntı çektik. Olumsuzlukları dert etmedik. Göztepe engelini geçip yeniden Süper Lig'e döneceğimize inanıyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle kupayla Eskişehir'e döneceğiz."

    ŞANSIMIZ YÜKSEK
    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Finali kazanacağız" dedi. Takımla birlikte kampa giren Sepil, "Hayatımın en zor 90 dakikası olacak. Takıma sonuna kadar güveniyorum. Tüm İzmir de bize inanmalı ve kenetlenmeli. 14 yıllık özlemimizi dindireceğiz" diye konuştu
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
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