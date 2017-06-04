Devlerin savaşı
Antalya’da bu akşam nefesler tutulacak. Süper Lig’e çıkacak son takım belli olacak. Mustafa Denizli’nin Eskişehir’i ile Yılmaz Vural’ın Göztepe’si büyük finalde kozlarını paylaşacak
ANTALYA'YA AKIN EDECEKLER
Normal sezonda iki takımın maçlarında taraflar birer kez 3 puan sevinci yaşamıştı. TFF 1. Lig'in ilk yarısındaki maçta Eskişehirspor'un sahadan çekilmesiyle Göztepe 3-0 hükmen galip ilan edilirken, ikinci karşılaşmayı Eskişehirspor 4-0'lık skorla kazanmıştı. Bu arada tribünlerde Göztepe taraftarları için 13 bin 826, Eskişehirspor'a da 14 bin 590 kişilik yer ayrıldı.
DENİZLİ: HAK EDEN KAZANACAK
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin karşılaşma öncesi yorumu kısa ve net oldu: Süper Lig'e yükselmeyi kılcal damarlarıma kadar hissediyorum. Türkiye iki büyük camianın maçını izleyecek ve hak eden kazanacak."
VURAL: BU KEZ BAŞARACAĞIM
Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural'dan final mesajı. Göz-Göz ile hedefe ulaşacağını belirten Vural, "Geçen sezon Adana Demirspor'un başındayken finali kaybetmenin üzüntüsünü yaşadım. Ancak bu kez başaracağım" diye konuştu.
ESKİŞEHİR'DE SON DAKİKA
Giresun ile oynanan yarı final rövanş maçında sakatlanan kaleci Ruud Boffin'den iyi haber geldi. Tecrübeli file bekçisinin durumunun iyi olduğu ve bu akşamki finalde Eskişehir'in kalesini koruyacağı açıklandı.
GÖZTEPE'DE SON DAKİKA
İzmir ekibi, mücadeleye tek eksikle çıkacak. Kasığından sakatlanan orta saha oyuncusu Hakan Barış, finalde takımını yalnız bıracak. Göztepe'de bu oyuncunun dışında eksik bulunmuyor.
KUPAYLA DÖNECEĞİZ
Es-Es'in başkanı Halil Ünal, dev final öncesi iddialı konuştu: "Büyük sıkıntı çektik. Olumsuzlukları dert etmedik. Göztepe engelini geçip yeniden Süper Lig'e döneceğimize inanıyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle kupayla Eskişehir'e döneceğiz."
ŞANSIMIZ YÜKSEK
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Finali kazanacağız" dedi. Takımla birlikte kampa giren Sepil, "Hayatımın en zor 90 dakikası olacak. Takıma sonuna kadar güveniyorum. Tüm İzmir de bize inanmalı ve kenetlenmeli. 14 yıllık özlemimizi dindireceğiz" diye konuştu
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:07
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
Devlerin savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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