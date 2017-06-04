 Adana Demirspor Hasan Şaş'la görüştü – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Adana Demirspor Hasan Şaş'la görüştü

    Adana Demirspor Hasan Şaş'la görüştü

    Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin mavi lacivertli takımın başına getirmek istediği Hasan Şaş, yapılan görüşmeden sonra kulüpten ayrılırken taraflar birbirinden kesin anlaşma konusunda süre istedi.

    Yönetimle bir araya gelen Hasan Şaş, görüşme konusunda açıklamalarda bulunurken şunları söyledi:

    "Adana Demirspor sadece bu şehirde değil tüm Türkiye'de etkisi olan bir takım. Adana Demirspor'u önce ayağa kaldıracağız sonra da hedefimiz olan Süper Lig'e taşıyacağız. Hedefi olan bir insanım. Beklentilere alışığım. 11 sene Galatasaray'da oynadım, beklenti nedir çok iyi bilirim. Ben ilk olarak geçen yıl olan sıkıntıların tekrar yaşanmayacağının sözünü verebilirim. Bu 1 aylık dönemde kampa kadar iyi ve yeni bir takım kurmak istiyoruz. Başarıya ulaşmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz.

    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:48
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