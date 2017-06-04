Adana Demirspor Hasan Şaş'la görüştü
Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin mavi lacivertli takımın başına getirmek istediği Hasan Şaş, yapılan görüşmeden sonra kulüpten ayrılırken taraflar birbirinden kesin anlaşma konusunda süre istedi.
Yönetimle bir araya gelen Hasan Şaş, görüşme konusunda açıklamalarda bulunurken şunları söyledi:
"Adana Demirspor sadece bu şehirde değil tüm Türkiye'de etkisi olan bir takım. Adana Demirspor'u önce ayağa kaldıracağız sonra da hedefimiz olan Süper Lig'e taşıyacağız. Hedefi olan bir insanım. Beklentilere alışığım. 11 sene Galatasaray'da oynadım, beklenti nedir çok iyi bilirim. Ben ilk olarak geçen yıl olan sıkıntıların tekrar yaşanmayacağının sözünü verebilirim. Bu 1 aylık dönemde kampa kadar iyi ve yeni bir takım kurmak istiyoruz. Başarıya ulaşmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:48
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Yanal rezaleti
Toplam 80
Yorum
saf erol rizeyi trabzon kurtarmayacak saf arkadasim ama bursayada mac vermeyecek.Nasil ts gitti rizeyi yendi bursayada adam gibi oynayacak.
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Juraj Kucka gündeme alındı
Toplam 12
Yorum
furkan bursa maçı haketti bu takımlar ligde kalmak için bizemi güveniyolardı kötü oyna yenil son maç bizi trabzonspor düşürdü yok böyle bişe
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Bruma, Leipzig'de! İşte transfer bedeli
Toplam 19
Yorum
Klasik Klasik dursun özbek biz oyuncuyu 12m e almışız yatırım diye adam 15m e satıyor amacı elindeki kadroyu dağıtıp parayla aynı kadroyu kurmak..
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