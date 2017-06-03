 Sivasspor 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Sivasspor 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı

    Sivasspor 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı

    Kırmızı-beyazlı ekip, Burhan Eşer, Adem Koçak, Yiğit İncedemir ve İbrahim Öztürk'ün sözleşmesini yenilemedi

    TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor, 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu planlaması kapsamında, Burhan Eşer, Adem Koçak, Yiğit İncedemir ve İbrahim Öztürk'ün sözleşmelerinin yenilenmeyeceği belirtildi.

    Açıklamada, "Sivassporumuzda görev yaptıkları süre içerisinde kulübümüze ve camiamıza yaşattıkları gurur ve başarılar nedeniyle sporculara teşekkür ediyor, kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarı, sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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