 Serdar anlaşamadı – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Serdar anlaşamadı

    Serdar anlaşamadı
    TFF 1. Lig ekiplerinden 'da sezon sonu itibariyle sözleşmesi tamamlanan ve yeniden anlaşma için görüşülen tecrübeli eldiven ile anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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