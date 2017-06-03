 İnanmış çocuklar – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    İnanmış çocuklar

    İnanmış çocuklar

    Göztepeli 6 futbolcu daha önce 13 kez yükseldikleri Süper Lig’e yeniden çıkacaklarına inanıyor.

    play-off final maçında yarın Eskişehirspor'la karşılaşacak Göztepe'de 6 futbolcu, daha önce 13 kez Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Futbolculardan Murat Akın, daha önce 7 kez bu başarıyı yaşarken, Sinan Özkan 2, Canberk Dilaver, Gençer Cansev, Lokman Gör ve Tayfur Bingöl ise birer defa TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldi. Geçen sezon Adanaspor'la Süper Lig vizesi alan Canberk, Alanyaspor'la Süper Lig'e çıkan Sinan ve Tayfur, Göztepe ile Süper Lig'e yükselmeleri halinde üst üste 2. kez bu başarıyı yakalayacak. Murat ise Göztepe ile üst üste 7. kez Süper Lig'e yükselmek için sahaya çıkacak. Takımın çok iyi motive olduğunu belirten Murat, "Gözümüzü Süper Lig'e diktik. Başaracağız" dedi.

    ES-ES FİNALE KİTLENDİ
    , Süper Lig'e kilitlendi. Genel sekreter Erdal Şahbaz, "Yönetimimizle, teknik heyetimizle, futbolcularımızla ve taraftarımızla final maçına hazırız. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:03
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