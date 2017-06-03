Balıkesirspor taraftarından yürüyüş

Saat 22.00'de TÜİK Meydanı'nda toplanan kırmızı beyazlılar adına konuşan Yusuf Erdinç Karakullukçu, Balıkesirspor'un ekonomik sorunlarla boğuştuğunu belirterek, "Eski yabancı futbolculara olan borçlar nedeniyle FIFA tarafından kulübümüze transfer yasağı konuldu.



Yeni sezonda puan silme, bir alt lige düşürülme cezalarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu tehlike bir an önce atlatılmalı. Kulüpten sorumlu kişilerin yaşananları bir kenardan izlemesini kabul etmiyoruz. Balıkesirspor dibe vurdu. Şehrin dinamikleri Balıkesirspor'a sırtını dönemez" dedi.



Kırmızı beyaz formalarını giyen Balıkesirspor taraftarları daha sonra meşaleler yakarak davul zurna eşliğinde Milli Kuvvetler'den Alihikmetpaşa Meydanı'na yürüdü. Havai fişeklerin de atıldığı yürüyüşte taraftar grubu Onkolikler, "Balıkesir uyuma, takımına sahip çık. Bal-Kes'i satanı biz de satarız. Bakın biz kaç kişiyiz" diye slogan attı.



Onkolikler, yürüyüşe destek mesajları gönderen Karşıyaka, Elazığspor, Kahramanmaraşspor gibi kulüplerin taraftarları için de marşlar söyledi. Yürüyüş, Alihikmetpaşa'da İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. Yürüyüşe, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, Karesi Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Hocaoğlu ve Yasin Sagay, Karesispor Başkanı Ahmet Ayan, CHP İl Başkanı Ender Biçki, CHP Karesi İlçe Başkanı Onur Ayan da katılırken, Balıkesirspor Asbaşkanı Harun Atabay da taraftarlara destek verdi