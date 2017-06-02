 Yılmaz Vural inanıyor – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    inanıyor

    Yılmaz Vural inanıyor
    Teknik direktörü Yılmaz Vural, pazar günü Eskişehir ile oynanacak final için iddialı. Vural, "İlk geldiğim zaman, ligin sonlarına doğru 'bu takım toparlanır' demiştim, çocuklar beni mahcup etmediler. Şimdi pazar günü yanlız Göztepe değil tüm İzmir'i mutlu edeceğiz " dedi.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:04
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