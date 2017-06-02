TFF'den finalde koreografi yasağı
Türkiye Futbol Federasyonu, pazar günü Antalya Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak Göztepe-Eskişehirspor TFF 1'inci Lig play off final maçında iki kulüp taraftarların da tribünde koreografi yapmasını yasakladı.
ANTALYA'YA 134 OTOBÜS
Göztepe camiası 14 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için geri sayıma başlarken, İzmir de sarı kırmızılı taraftarları Antalya'daki finale taşımak için seferber oldu. Şu ana kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 63, Bornova Belediyesi'nin 35, İzmir Ticaret Odası'nın (İTO) 22, Güzelbahçe ve Menderes Belediyesi'nin 3'er, Karabağlar, Gaziemir ve Aliağa Belediyesi'nin 2'şer, Menemen ve Balçoca Belediyesi'nin de 1'er olmak üzere 134 otobüs tahsis ettiği bildirildi.
FİNALDE AYNI KADRO
Eskişehirspor ile oynayacağı final maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın, son 4 maçta sahaya sürdüğü on biri bozmayacağı öğrenildi. Eskişehirspor karşısına da Günay- Tanju, Schwechlen, Emrecan, Canberk, Tayfur, Gosso, Segbefia, Halil, Umut ve Jahovic tertibiyle çıkması beklenen sarı kırmızılılarda tek eksiğin kasığından ameliyat olan orta saha oyuncusu Hakan Barış'ın olduğu bildirildi.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:36
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Kocaman'la geliyor
Toplam 19
Yorum
hahah Gelince nolcak bişey mi olcak ? :) :) para olmadıktan transfer yapamadıktan sonra kadıköyde köy takımı izlicez gelmesin abi !
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Beşiktaş'tan flaş Lens açıklaması
Toplam 2
Yorum
bjk smokie İnşAllah uymaz :) :)
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Büyük takas planı
Toplam 26
Yorum
Murat Futbol oynamaktan ziyade trabzonun kadrosunda olsam yeter düşüncesinde takılan biri oldu cıktı..gram gelıişmedi olduğu yerde kaldı
TFF'den finalde koreografi yasağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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