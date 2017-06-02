Manisaspor'da Karafırtınalar dönemi bitti

Bugün Başkan Abdullah Mergen ile bir araya gelen deneyimli çalıştırıcının mali konularda anlaşma sağlanamaması üzerine yeni sezonda göreve devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.



Manisaspor defterini kapattığını açıklayan Karafırtınalar, "Başkan Abdullah Mergen'le ortak bir noktada buluşamadık ve ayrılık kararı aldım. Manisaspor'a yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.



Sait Karafırtınalar'ın gelecek sezon da kariyerine TFF 1'inci Lig'de devam edeceği öğrenildi. Siyah beyazlı ekibin başına 7'nci haftada geçen Sait Karafırtınalar, 28 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.