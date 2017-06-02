Manisaspor'da Karafırtınalar dönemi bitti
TFF 1'inci Lig takımı Manisaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı.
Bugün Başkan Abdullah Mergen ile bir araya gelen deneyimli çalıştırıcının mali konularda anlaşma sağlanamaması üzerine yeni sezonda göreve devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.
Manisaspor defterini kapattığını açıklayan Karafırtınalar, "Başkan Abdullah Mergen'le ortak bir noktada buluşamadık ve ayrılık kararı aldım. Manisaspor'a yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.
Sait Karafırtınalar'ın gelecek sezon da kariyerine TFF 1'inci Lig'de devam edeceği öğrenildi. Siyah beyazlı ekibin başına 7'nci haftada geçen Sait Karafırtınalar, 28 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:31
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Emenike’de Yiğido umudu
Toplam 20
Yorum
Alemdar Zaten bizimkilerde senin gibi düsündükleri icin 13 milyonluk kazik yediler Anadolu takimlarinda bundan cok daha ekonomik ve yetenekli siyahi
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Hasan Ali yol ayrımında
Toplam 19
Yorum
fbli1907 bunu düğünümde oynatmam bide para alarak oynuyor vererek oynaması lazım kıymet bilmez kazma hasan
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Trabzonspor, Esteban'ı KAP'a bildirdi
Toplam 1
Yorum
Murat Onurun varlığı bu takıma zarar veriyor..esteban iyi bir kaleci..gecen sezon kaleyi esteban korusa daha fazla puan toplanırdı.
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