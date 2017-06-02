Karşıyaka'da Tayfun Pektürk imzaladı
SPOR Toto 2'nci Lig'de geçen sezon Karşıyaka formasıyla 7 gol, 18 asistlik performansıyla iyi bir grafik yakalayan Tayfun Pektürk, Menemen Belediyespor'la ön protokol imzaladıktan bir gün sonra yeşil kırmızılı kulübe dönüp, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Karşıyaka ile mukavelesi sona eren Tayfun, Menemen'den gelen cazip teklif üzerine dün sarı lacivertli kulüple masaya oturdu ve 1 yıllık ön protokol yaptı.
Transfer yasağı nedeniyle takviye yapma şansı bulunmayan ve mevcut kadroyu korumak isteyen Karşıyaka yönetimi, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'le görüşerek Tayfun'dan vazgeçmelerini istedi. "Karşıyaka'yı zor durumda bırakacak bir davranış içine girmeyiz" diyen Başkan Şahin ön protokolu yırtınca bugün Karşıyaka'ya dönen Tayfur, yeşil kırmızılı kulüple 2018'e kadar sözleşme imzaladı.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:15
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Sorun değil çözüm adamıyım
Toplam 10
Yorum
advers Turgay Demir ortamı geren zaman zaman provakatif açıklamalar yapan söylediklerinin nereye gideceğini hesap edemeyen agresif bir yorumcu !
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 6
Yorum
metin ikinci ve son şampiyonluk iyi sevinin
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Hasan Ali yol ayrımında
Toplam 20
Yorum
horoz topu alır almaz stoper veya kaleciyi arayan bir futbol mantığıyla hiçbirzaman FENER'in futbolcusu olamadın. Fener forması sana büyük
Karşıyaka'da Tayfun Pektürk imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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