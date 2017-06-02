 Karşıyaka'da Tayfun Pektürk imzaladı – Fotomaç – 02 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Karşıyaka'da Tayfun Pektürk imzaladı

    Karşıyaka'da Tayfun Pektürk imzaladı

    SPOR Toto 2'nci Lig'de geçen sezon Karşıyaka formasıyla 7 gol, 18 asistlik performansıyla iyi bir grafik yakalayan Tayfun Pektürk, Menemen Belediyespor'la ön protokol imzaladıktan bir gün sonra yeşil kırmızılı kulübe dönüp, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

    Karşıyaka ile mukavelesi sona eren Tayfun, Menemen'den gelen cazip teklif üzerine dün sarı lacivertli kulüple masaya oturdu ve 1 yıllık ön protokol yaptı.

    Transfer yasağı nedeniyle takviye yapma şansı bulunmayan ve mevcut kadroyu korumak isteyen Karşıyaka yönetimi, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'le görüşerek Tayfun'dan vazgeçmelerini istedi. "Karşıyaka'yı zor durumda bırakacak bir davranış içine girmeyiz" diyen Başkan Şahin ön protokolu yırtınca bugün Karşıyaka'ya dönen Tayfur, yeşil kırmızılı kulüple 2018'e kadar sözleşme imzaladı.

    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karşıyaka'da Tayfun Pektürk imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.