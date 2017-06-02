 Hak eden kazansın ama... – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Hak eden kazansın ama...

    Hak eden kazansın ama...

    TFF 1. Lig final maçında 4 Haziran Pazar günü Antalya'da Göztepe ile Spor Toto Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek Eskişehirspor'da, teknik direktör , "Süper Lig'e çıkmayı bütün kalbimle ve kılcal damarlarıma kadar istiyorum." dedi.

    Denizli, "Antalya'da her şeyini ortaya koyacak iki takımın maçı olacak. Takımıma sonuna kadar güveniyorum. Türkiye iki büyük futbol camiasının maçını izleyecek. Son derece dikkatli olmamız gereken bir 90 dakika. Eskişehirspor olarak finaldeki amacımızı gerçekleştirmek için her şeyimizi ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hak eden kazansın, inşallah bu hak eden de biz oluruz" diye konuştu.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:02
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