"Göztepe bir adım önde"

Genç yaşına rağmen Türkiye 1'inci Ligi'nin en kıdemli teknik direktörü olan Hüseyin Eroğlu, bu sezon 2 takıma da ikişer kez rakip olduklarınrı hatırlatırken, "Final gerçekten denk güçlerin mücadelesine sahne olacak. Ancak son haftalardaki enerjisi, Göztepe'yi bir adım öne taşıyor" dedi. Sarı kırmızılı ekibin öne geçmesi durumunda Eskişehirspor'un maçı çevirmekte zorlanacağını söyleyen genç teknik adam, şöyle devam etti:

"Eskişehir savunmada ağır kalabiliyor. Hücumlarını ise Erkan Zengin organize ediyor. Göztepe Erkan'ın hareket alanını daraltırsa rakibi kilitleyebilir. Ayrıca Eskişehirspor'un savunması çok öne çıkıyor. Arkaya atılacak toplar tehlikeli olur. Halil, Jahovic ve Umut gibi etkili hücumculara sahip Göztepe rakibinin savunma zaaflarını iyi değerlendirmeli."



Eskişehirspor'un ligin bitimine doğru motivasyon kaybına uğradığını da sözlerine ekleyen Hüseyin Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk 2 mücadelesi verirken play off'a kalmak Eskişehirspor'u moral olarak olumsuz etkiledi. Göztepe ise psikolojik olarak daha diri durumda. Boluspor'la oynadıkları 2 maçta da neler yaptığını gördük. Eskişehirspor'un tek çıkış yolu, Süper Lig'e yükselmek. Çünkü kulüp çok ciddi bir borç yükü altına girdi. Ekonomik açıdan ayağa kalkmak isteyen camia, Göztepe finaline kader maçı gözüyle bakıyor."



Final müsabakasında duran topların da büyük önem taşıyabileceğini vurgulayan Hüseyin Eroğlu, "Usta ayaklara sahip Eskişehirspor, duran toplarda çok etkili. Ancak savunmada sıkıntıları var. Her topa vurduruyorlar. Göztepe bundan faydalanmalı. Göztepe savunması Ofoedu'ya da çok dikkat etmeli. Araya atılan toplanrda çok hızlı ve etkili. Defansın dengesini bozabiliyor" yorumunu yaptı.



GÜNAY GÜVEN VERİYOR

Altınordu teknik direktörü Eroğlu, sezon içinde zaman zaman eleştirelere hedef olan Göztepe kalecisi Günay'ın finalde başarılı işler yapacağını söyledi. Eskişehirspor kalecisi Boffin'in sakatlığının bulunduğunu hatırlatan Hüseyin Eroğlu, "Boffin'in yerine görev yapması beklenen Kayacan da iyi kaleci. Ancak Günay'ın artıları daha fazla. Bana güven veriyor" diye konuştu.



TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLSUN

Göztepe-Eskişehirspor finalinin büyük çekişmeye sahne olacağını söyleyen Hüseyin Eroğlu, maçın Türkiye'ye örnek olması gerektiğini ifade ederken, "İki takımın teknik direktörleri Yılmaz Vural ve Mustafa Denizli, çok değerli insanlar. Ayrıca 2 takımın taraftarı da müthiş. Her yönüyle güzel bir müsabaka olsun. Sadece futbol konuşulsun" dedi.



"PALABIYIK İYİ HAKEM"

Hüseyin Eroğlu, finali yönetecek Ali Palabıyık'ın iyi bir hakem olduğunu dile getirdi. Merkez Hakem Kurulu'nun da Palabıyık'a çok güvendiğini belirten Eroğlu, "Ben Ali Palabıyık'ın çok kritik hatalar yapacağına ya da skora etki edeceğine inanmıyorum. Umuyorum futbolcular da saha için iyi niyetli davranır. Stresi yüksek bir maç ama Ali Palabıyık bunun altından kalkar" ifadesini kullandı.