Elazığspor'da Serdar Kulbilge ile yollar ayrıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da sezon sonu itibariyle sözleşmesi tamamlanan ve yeniden anlaşma için görüşülen tecrübeli eldiven Serdar Kulbilge ile anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.
Elazığspor kulübünün transfer komitesi ile tecrübeli file bekçisi Serdar Kulbilge'nin yaptığı görüşmenin ardından anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Serdar Kulbilge sosyal medya hesabından, "Görüşmeler neticesinde Elazığspor'la tekrardan anlaşmaya varamadım. Unutulmayacaksınız, hakkınızı helal edin" diyerek ayrılık notunu paylaştı.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:51
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Sorun değil çözüm adamıyım
Toplam 10
Yorum
advers Turgay Demir ortamı geren zaman zaman provakatif açıklamalar yapan söylediklerinin nereye gideceğini hesap edemeyen agresif bir yorumcu !
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 6
Yorum
metin ikinci ve son şampiyonluk iyi sevinin
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Hasan Ali yol ayrımında
Toplam 20
Yorum
horoz topu alır almaz stoper veya kaleciyi arayan bir futbol mantığıyla hiçbirzaman FENER'in futbolcusu olamadın. Fener forması sana büyük
Elazığspor'da Serdar Kulbilge ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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