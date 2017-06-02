 Elazığspor'da Serdar Kulbilge ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Elazığspor'da Serdar Kulbilge ile yollar ayrıldı

    Elazığspor'da Serdar Kulbilge ile yollar ayrıldı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da sezon sonu itibariyle sözleşmesi tamamlanan ve yeniden anlaşma için görüşülen tecrübeli eldiven Serdar Kulbilge ile anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

    Elazığspor kulübünün transfer komitesi ile tecrübeli file bekçisi Serdar Kulbilge'nin yaptığı görüşmenin ardından anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Serdar Kulbilge sosyal medya hesabından, "Görüşmeler neticesinde Elazığspor'la tekrardan anlaşmaya varamadım. Unutulmayacaksınız, hakkınızı helal edin" diyerek ayrılık notunu paylaştı.

    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:51
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