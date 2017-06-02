Altınordu'dan Hasan Kabze'ye teşekkür
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hasan Kabze'nin sözleşmesini uzatmadı.
Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüze devre arasında gelen, saha içi ve saha dışındaki performansıyla 'iyi birey, İyi vatandaş, iyi futbolcu' sloganımıza önemli katkılar sağlayıp gençlerimize örnek olan Hasan Kabze ile vedalaştık. Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar diler, hizmetleri için teşekkür ederiz." denildi.
Ligin ilk devresinde Sivasspor'da forma giyen 35 yaşındaki futbolcu ara transfer döneminde Altınordu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Altınordu'nun sözleşmesini uzatmadığı tecrübeli golcü, İzmir ekibinin formasıyla 11 maçta 3 gol attı.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:36
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Kocaman'la geliyor
Toplam 19
Yorum
hahah Gelince nolcak bişey mi olcak ? :) :) para olmadıktan transfer yapamadıktan sonra kadıköyde köy takımı izlicez gelmesin abi !
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Beşiktaş'tan flaş Lens açıklaması
Toplam 2
Yorum
bjk smokie İnşAllah uymaz :) :)
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Büyük takas planı
Toplam 26
Yorum
Murat Futbol oynamaktan ziyade trabzonun kadrosunda olsam yeter düşüncesinde takılan biri oldu cıktı..gram gelıişmedi olduğu yerde kaldı
Altınordu'dan Hasan Kabze'ye teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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