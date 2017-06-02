 Altınordu'dan Hasan Kabze'ye teşekkür – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Altınordu'dan Hasan Kabze'ye teşekkür

    Altınordu'dan Hasan Kabze'ye teşekkür

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hasan Kabze'nin sözleşmesini uzatmadı.

    Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüze devre arasında gelen, saha içi ve saha dışındaki performansıyla 'iyi birey, İyi vatandaş, iyi futbolcu' sloganımıza önemli katkılar sağlayıp gençlerimize örnek olan Hasan Kabze ile vedalaştık. Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar diler, hizmetleri için teşekkür ederiz." denildi.

    Ligin ilk devresinde Sivasspor'da forma giyen 35 yaşındaki futbolcu ara transfer döneminde Altınordu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Altınordu'nun sözleşmesini uzatmadığı tecrübeli golcü, İzmir ekibinin formasıyla 11 maçta 3 gol attı.

    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:36
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