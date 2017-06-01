Y.Malatyaspor’da 12 isimle yollar ayrılıyor
Süper Lig’in yeni ekibi Yeni Malatyaspor’da gelecek sezon kadroda yer alacak oyuncuların isimleri belli oldu. Geçen sezonda yer alan 12 futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği sarı-siyahlı kulüpte, 10 futbolcuyla yola devam edilecek.
Buna göre Yeni Malatyaspor, Azubuike, Dialiba, Pereira, Eren Tozlu, Rahman Buğra Çağıran, Murat Akça, Murat Yıldırım, Sadık Çiftpınar, Sunday Mba ve Ertaç Özbir'i yeni sezonda da kadrosunda tutacak. Kulüpten edinilen bilgiye göre, bu 10 oyuncuya kendileriyle yeni sezonda da devam edileceği bilgisinin verildiği ifade edildi.
Sarı-siyahlı kulübün devam etmeyi düşünmediği oyuncular ise şunlar:
"Agustine Amutu, Ayite, Hakan Canbazoğlu, Sedat Ağçay, Ahmet Aras, Caner Arıcı, İrfan Başaran, Mehmet Sak, Osman Fırat, Vedat Kapurtu, Yiğitcan Erdoğan, Sezer Özmen."
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:25
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Muslera'nın ikinci dalya heyecanı
Toplam 5
Yorum
4 yıldızlı Senin yıoldızlardan haberin yok galiba.Bu seviyeye gelmeniz için 5 sene şampiyon olmanız yani 1 fırın ekmek yemeniz lazım
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 21
Yorum
Engindeniz Orman başkan sezon başında kuyruk acısı diye bir laf etmişti demek kendinden bahsediyormuş
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Aboubakar’a teklif iddiası
Toplam 68
Yorum
armadaki yıldız. onlar eskidendi. topuzlar falan. 5 yıl daha BJK nin gölgesinde olacaksınız. . abubakar fenere niye gisin. rezil olmayamı
Y.Malatyaspor’da 12 isimle yollar ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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