Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar

TFF 1. Lig Play-Off final maçında Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Göztepe, bu maçın hazırlıklarına başladı. Göztepe Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda Boluspor karşısında uzun süre forma giyen oyuncular düz koşu yaparken diğer oyuncular ise dar alanda oyun çalışması yaparak çalışmayı tamamladı.



Süper Lig'e yükselecek son takımı herkesin merakla beklediğini ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi finali bile Cumartesi oynanacak. Futbolun son maçını Pazar günü biz oynayacağız. Tüm ülkede, hatta ülke dışında futbol sevdalıları bu maçı izleyecekler. Göztepe ve Eskişehirspor gibi iki büyük camianın hangisinin Süper Lig'de olacağını herkes merak ediyor. Biz tarafız, Göztepeliyiz. Kazanan biz olalım istiyoruz. 18 yıl önce de yine bir Play-Off'ta Antalya'da Rizespor'a karşı kazanılan bir maçla Süper Lig'e çıkıldı. Bu detaylar bize moral veriyor" dedi.



Hem sahada hem de tribünde futbol şovunun olacağını kaydeden Vural, "Hak ettik, hem de çok hak ettik diye düşüyorum. Ben çocuklarıma çok inanıyorum. Onların saha içindeki pratiklerinin bu işi kazanmaya yetecek kadar olduğunu düşünüyorum. Bu maçların nasıl oynandığını çok iyi bilen durumdayım, yeterli bir deneyimim var" diye konuştu.



"Vural-Denizli karşılaşması değil"

Final maçının Yılmaz Vural-Mustafa Denizli karşılaşması olarak gösterildiğini anlatan tecrübeli teknik adam, "Biz takımlarımızı sonradan devraldık. Bu devirler kolay olmadı. Oynatmak istediğimiz oyunun sahada uygulandığını görmek kolay olmadı. Göztepe taraftarı biz 4 maç arka arkaya kaybettiğimiz zaman bile bize kötü bir söz söylemedi. Onlar da inandı çünkü. İsyan marşıyla birlikte buralara kadar geldik" şeklinde konuştu.

Süper Lig hayallerini gerçekleştirmek adına 90 dakikanın kaldığını aktaran Yılmaz Vural, "Tüm İzmir'de bu sevincini görür gibi oluyorum. Güzelyalı'nın meşalelerle aydınlanacağını biliyorum. Düşünürken bile tüylerim diken diken oluyor. Bu insanları bu duygudan mahrum etmek istemiyoruz. Bizim bireysel çıkarlarımız hiç önemli değil. Allah inşallah nasip eder bunu" temennisinde bulundu.

Göztepeli futbolcular, teknik heyet ve diğer tüm kulüp personeli daha sonra Göztepe bayrağıyla poz vererek birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Biletler satışta

Öte yandan, karşılaşmanın biletleri bugün satışa sunuldu. Göztepe taraftarına 13 bin 86 bilet ayrılırken, sarı-kırmızılı taraftarların Batı ve Güney tribünlerinde yer alacağı duyuruldu. Bilet fiyatları, 15-20 TL olarak açıklanmıştı.