 İrfan Buz gitti Korkmaz geldi – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    İrfan Buz gitti Korkmaz geldi

    İrfan Buz gitti Korkmaz geldi
    Yeni Malatyaspor, takımı Süper Lig'e yükselten Teknik Direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı. Dün itibariyle kontratı sona eren başarılı çalıştırıcıyla yeni bir sözleşme yapılmazken, yerine gelecek ismin Bülent Korkmaz olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı kurmayların 48 yaşındaki tecrübeli teknik adamla her konuda anlaştığı bildirildi. G.Saray'ın efsane isimlerinden olan Bülent Korkmaz son olarak Süper Lig'de çalıştırdığı Mersin İdman Yurdu'ndan 4 Ocak 2016'da ayrılmıştı.

    Savaş ÇORLU
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:05
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